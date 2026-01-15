Muere el conductor de una furgoneta en una colisión frontal con un camión en Sarria

Accidente en el que muere el conductor de una furgoneta en una colisión frontal contra un camión en Sarria - GUARDIA CIVIL

LUGO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha fallecido en una colisión frontal contra un camión en la carretera LU-633, a su paso por el municipio de Sarria (Lugo).

El fallecido es un hombre de vecino de Sarria, nacido en 1962, según las fuentes consultadas por Europa Press. La víctima tuvo que ser excarcelada del vehículo.

Según informa la Guardia Civil, el suceso ocurrió a las 17,32 horas en el punto kilométrico 53,500 de la carretera que une entre Pedrafita y Palas de Rei.

El 112 Galicia indica que fue el propio conductor de un camión con remolque el que avisó del siniestro. Fueron avisados, entre otros, 061, bomberos de Sarria, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.