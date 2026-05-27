Muere un hombre al volcar con su coche en Láncara (Lugo)

LUGO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido al volcar el vehículo que conducía por la LU-621, a la altura del kilómetro 2, en Neira de Cabaleiros, en el municipio lucense de Láncara.

Según han informado del CIAE 112, el accidente tuvo lugar a las 17,20 horas y la víctima tuvo que ser excarcelada.

Al punto se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Sarria y la Guarda Civil de Tráfico.

Conforme han indicado fuentes del operativo, el fallecido es vecino de Láncara.