Muere una persona tras sufrir un accidente con el tractor que manejaba en Carballo

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

A CORUÑA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este lunes en Carballo (A Coruña) tras sufrir un accidente con el tractor que manejaba.

El 112 Galicia ha recibido el aviso de un particular alrededor de las 21.00 horas, que informaba de que había una persona atrapada tras sufrir un accidente de tractor en una finca, en A Redonda, en Sambade, en el ayuntamiento coruñés de Carballo.

De inmediato, los gestores de emergencias han puesto los hechos en conocimiento de los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Carballo, de la Guardia Civil, de la Policía Local y de los efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil de la localidad.

Una vez en el lugar del suceso, los Bomberos han indicado que iban a proceder a liberar a la persona, que había fallecido.