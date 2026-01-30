Mueren dos operarios y otros dos resultan heridos graves al ser arrollados en la A-8, en Guitiriz (Lugo)

Archivo - Servicio de emergencias del 112. - 112 - Archivo

LUGO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos operarios han fallecido y otros dos han resultado heridos graves a causa de un atropello registrado en el kilómetro 587 de la A-8, a su paso por Pígara, en Guitiriz (Lugo), dirección Asturias. Otro hombre ha resultado herido leve.

Fuentes desplazadas al punto, consultadas por Europa Press, han explicado que el grave accidente se produjo al colisionar un camión grúa, que llevaba vehículos, contra la furgoneta de conservación de carreteras de la que se habían los operarios, que estaban realizando un servicio de mantenimiento en la vía.

A causa del choque, que se produjo a las 14,04 horas, según datos de la Guardia Civil de Tráfico, los operarios resultaron atropellados. Uno de ellos falleció en el propio lugar del accidente y otro poco después de llegar al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), al que también fueron evacuados otros dos heridos graves.

Además de los operarios, el conductor de la grúa --al que se le practicaron las prueba de alcoholemia y drogas dando resultado negativo-- también ha requerido asistencia sanitaria al sufrir heridas leves.

UN CARRIL CORTADO RALENTIZA EL TRÁFICO

El accidente, asimismo, ha afectado al tráfico, ya que este ha quedado cortado en el carril de la A-8 sentido Asturias, de forma que se ha circula con lentitud por el otro.

Fueron movilizados para acudir al punto efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Guitiriz. También se llegó a avisar a los bomberos de Vilalba, aunque, según el 112, finalmente no llegaron a intervenir.