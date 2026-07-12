Una mujer se enfrenta a ocho años de prisión por intentar matar a su exmarido en Carballo (A Coruña)

A CORUÑA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará la próxima semana a una mujer que se enfrenta a ocho años de prisión por intentar matar a su exmarido en el municipio de Carballo.

Según Fiscalía, los hechos sucedieron el 9 de octubre de 2022, cuando la procesada acudió en su vehículo al domicilio de su expareja, donde este se encontraba con las dos hijas menores que ambos tenían en común.

La mujer portaba un cuchillo y, tras ser atendida por el padre de su exmarido, manifestó que quería hablar con él y aseguró: "Quería matarlo, que ella de la cárcel iba a salir, pero que su hijo del cementerio, no".

La procesada puso en marcha su vehículo y golpeó el portal de la finca cuando una de sus hijas comunes lo estaba cerrando, desplazándolo hasta impactar contra la rodilla de la menor, que sufrió lesiones.

A continuación, cuando el hombre salió de la vivienda y se dirigió al portal, la acusada volvió a amenazarlo de muerte, situó el vehículo frente a la entrada y aceleró con la intención de acabar con su vida, embistiendo violentamente el portal, que cayó sobre la víctima mientras trataba de cerrarlo.

Como consecuencia del impacto, el varón sufrió múltiples fracturas y otras lesiones que precisaron varias intervenciones quirúrgicas. El proceso de curación se prolongó durante 680 días y le quedaron importantes secuelas neurológicas, visuales y estéticas, además de una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

La Fiscalía señala que, aunque la acusada estaba diagnosticada de trastorno bipolar, en el momento de los hechos sus capacidades psíquicas no estaban significativamente afectadas. Con todo, aprecia la atenuante de alteración psíquica y la agravante de parentesco respecto al delito de homicidio intentado.

Por todo ello, el Ministerio Público la considera autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que piden ocho años de prisión, y un delito leve de lesiones. La acusada deberá indemnizar a su exmarido con más de 183.800 euros por las lesiones y secuelas sufridas, además de las cantidades correspondientes por los daños materiales en los vehículos y el portal de la vivienda.

La Fiscalía también solicita órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación respecto del exmarido, de las dos hijas menores.