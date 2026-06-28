Una mujer que estafó casi 6.800 euros a un vigués con el engaño del 'hijo en apuros' se enfrenta a casi 2 años de cárcel

Archivo - Imagen de los pasillos de los juzgados de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá este martes un juicio contra una mujer acusada de estafa, por haber engañado a un vecino de la ciudad olívica para que le transfiriera casi 6.800 euros haciéndose pasar por su hijo.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, la procesada contactó con la víctima por Whatsapp y le dijo que era su hijo, que tenía un nuevo número de teléfono y que necesitaba urgentemente que le hiciera una transferencia inmediata de 6.797 euros a una cuenta bancaria (de la que era titular la acusada).

El perjudicado, creyendo que realmente era su hijo, realizó la transferencia, e informó a su supuesto hijo. Cuando la acusada trataba de conseguir una segunda transferencia, llegó al domicilio de la víctima su verdadero hijo, que le confirmó que no le había pedido el dinero.

La acusada retiró de la cuenta casi 3.000 euros, mientras que el resto quedó bloqueado en calidad de depósito judicial, a requerimiento del juzgado de instrucción. El perjudicado no recuperó nada de lo transferido.

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a la mujer un delito de estafa, y pide que la acusada sea condenada a 21 meses de prisión. También reclama que devuelva los casi 3.000 euros retirados de su cuenta, más intereses, y que se desbloquee el resto del dinero para que pueda recuperarlo el denunciante.