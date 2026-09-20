Una mujer resulta herida leve tras explotar un calentador en una vivienda de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de carácter leve tras registrarse una explosión en el calentador de su vivienda, ubicada en la calle del Alcalde Lens, en A Coruña. El suceso tuvo lugar sobre las 20.00 horas de este sábado, momento en que la víctima procedía a encender el aparato.

Según ha informado el 112 Galicia, la mujer fue atendida en el mismo lugar de los hechos por los efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, sin necesitar ser trasladada a un centro sanitario.

Asimismo, el incidente causó daños en la cocina y rompió los cristales del inmueble, además de destrozar las ventanas de otras viviendas del edificio que dan a los patios interiores. Tras el estallido, también se retiró una bombona del interior de la vivienda.

El 112 Galicia movilizó de urgencia al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de A Coruña, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a efectivos de Protección Civil y al personal de la empresa suministradora del gas.