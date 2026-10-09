Multitudinaria despedida a Beiras con llamada a seguir su "estela": "Fuiste el presidente que merecemos y nunca tuvimos"

Numerosas personas en la salida del féretro tras la capilla ardiente del político Xosé Manuel Beiras. - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, ha albergado el homenaje al histórico Xosé Manuel Beiras, un acto que se ha convertido en multitudinario --con representantes del ámbito político, con marcado tinte nacionalista, del mundo académico y cultural, y ciudadanos civiles-- y en el que se ha plasmado un doble mensaje: la llamada a seguir su "ronsel" --"estela"-- y un reconocimiento expreso de su figura como "el presidente de Galicia en otro mundo posible".

Lo ha verbalizado su "amiga y compañera de batallas" Encarna Otero, y lo secundaron varios de los intervinientes que la siguieron en el micrófono a lo largo de una hora, como Martiño Noriega, exalcalde compostelano y a quien Beiras consideraba un hijo político. "Fuiste el presidente que merecemos y nunca tuvimos", ha proclamado.

Del "irmandiño infatigable", Gerardo Pisarello ha defendido que "hoy solo se marcha físicamente, pero seguirá marchando junto a Castelao y Rosalía" y "en el alma de todos los jóvenes" que, con el símbolo de Maricarmen en la lucha por la vivienda, tienen en figuras de su calado "el ejemplo de personas que no se rinden". La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha apelado a transmitir su legado "en momentos de involución".

Pero el momento más emotivo fue el de la intervención de Ricardo Beiras, uno de los hijos del fallecido, quien en nombre de la familia, recordó la trayectoria "elegida" por su padre y como, siendo el primer catedrático de Economía de Galicia, prefirió secundar la lucha obrera y "levantarse los domingos a las diez para ir a manifestaciones a trabajar para "un banco".

Su hijo también ha rechazado las "batallitas de cargos" que tapan "lo importante" y ha reivindicado el legado de su padre como una herencia que trasciende "las siglas", sin olvidar un guiño a su vena "dandy" mientras rememoraba lo "presumido" que era, y como, junto con su "amor de madrugada" Aurichu, construyó una imagen perfectamente reconocible sin ayuda "de ninguna gran empresa de márketing".

Hubo más intervenciones y piezas musicales a cargo del flautista Luis Soto, amigo personal de Beiras, antes de que sonase la gaita y el Himno de Galicia. Se vieron puños en alto en una sala llena hasta los topes y que finalizó entre gritos de "Galiza ceibe, poder popular!". Luego, al ritmo del Himno del Antiguo Reino de Galicia, portado por familiares, junto a Martiño Noriega y Antón Sánchez, de Anova, el féretro de Beiras ha abandonado el Museo do Pobo Galego para ser enterrado en Boisaca.