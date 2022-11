Multitudinaria manifestación en Santiago por una CRTVG "al servicio del pueblo", ahora "secuestrada" por la Xunta

Los convocantes aseguran que la actual dirección "antepone los intereses del PP a los valores ético-políticos en los que debe fundamentarse el servicio público"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela bajo el lema 'Por unha Crtvg ao servizo do pobo', concentración convocada por el Comité Intercentros de la Corporación para denunciar lo que califican de "secuestro" informativo por parte de la Xunta.

Al grito de 'Rueda atende, a tele non se vende' o 'Non, non, non á manipulación', los manifestantes, entre los que, además de trabajadores de la corporación, se encontraban la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil y el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego; y el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, han salido pasadas las 12,30 horas de Plaza Roja.

Durante algo más de una hora han recorrido las principales calles compostelanas para reunirse en la Plaza da Quintana, donde representantes del Comité Intercentros, arropados por otras asociaciones y entidades sociales colaboradoras, han recordado el manifiesto de la convocatoria.

"El Ejecutivo gallego mantiene secuestradas nuestra radio y nuestra televisión. Actuando al servicio de la fuerza política en el gobierno, la actual dirección de la Crtvg antepone los intereses del Partido Popular a los valores de carácter ético-político en los que debe fundamentarse el servicio público, relacionados con las necesidades democráticas, sociales y culturales de nuestro pueblo", han asegurado.

Han apuntado directamente a Alfonso Sánchez Izquierdo, "designado a dedo hace 13 años por el antaño presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo", que consideran es la expresión de un modelo de radiotelevisión "que no garantiza la independencia del ente público; que reduce la variedad, el equilibrio y la calidad del conjunto de programaciones y servicios audiovisuales".

Ante esta situación instan a la sociedad gallega a "salir al rescate" del servicio público para apoyarlos en su lucha por unas demandas que también han desgranado.

Entre ellas, que la Crtvg garantice el respeto "escrupuloso" a la objetividad, la imparcialidad, la neutralidad, la veracidad y el pluralismo informativo, "erradicando la manipulación y la cancelación de contenidos y profesionales".

También que recupere la perspectiva de la realidad social, laboral, económica y cultural del país y de todo su tejido social, en los contenidos informativos, divulgativos, educativos y de entretenimiento; así como la cobertura territorial de todo el país y las desconexiones locales, "espacios fundamentales para el derecho de la ciudadanía a acceder a lo que ocurre en su entorno más próximo".

Por último, además de instar a la movilización social, urgen a los poderes públicos gallegos a "cumplir la normativa del sector audiovisual público gallego, concretamente la designación del Director General por mayoría cualificada del Parlamento gallego y la aprobación del Estatuto Profesional y el Consejo de Informativos", entre otras solicitudes.

PRESENCIA POLÍTICA

Por su parte, Olalla Rodil ha avanzado que el BNG llevará al Parlamento una nueva proposición de ley para iniciar un proceso de elección democrática de una "renovada dirección general para la CRTVG que represente el pluralismo y la diversidad de la sociedad gallega".

"Dende el BNG llevamos muchos años exigiendo acabar con la situación totalmente anómala de la Dirección Xeral de la CRTVG, puesta a dedo por el PP y que se mantiene en esa situación, en contra de lo que dice la Ley de Medios Públicos de este país desde 2011", ha denunciado Rodil, que ha censurado que los populares hayan convertido la CRTVG en su terminal de propaganda".

Rodil ha argumentado que esta vía legislativa es "la más democrática para acabar con esta situación". "Para nosotros es importante porque es una cuestión que está estrechamente ligada con la calidad democrática de nuestro país, tener unos servicios públicos al servicio de los gallegos", ha destacado.

En esta línea, la viceportavoz nacionalista ha defendido "una información veraz y plural", por lo que "es fundamental que el conjunto de la sociedad gallega salga a la calle en la defensa de un derecho esencial para el conjunto del país, que es contar con unos medios públicos al servicio del pueblo, que representen el pluralismo político, social y cultural, en definitiva, la pluralidad diversa de la sociedad".

En estos mismos términos se ha expresado el secretario xeral del PSdeG, que ha apoyado lo que ha calificado de "grito de auxilio democrático" desde Galicia por parte de los trabajadores de la CRTVG.

Formoso ha señalado que es necesario que en la corporación "impere la calidad en el servicio público". "Los trabajadores no estudiaron para ser controlados por una ideología concreta, sino para prestar un servicio a la ciudadanía", ha apuntado.

"El pueblo gallego tiene derecho a conocer las propuestas de todos los partidos en libertad y con tranquilidad para decantarse por la solución política que consideren. Y para eso, el único medio público esencialmente gallego debe actuar de forma limpia, democrática y con transparencia", ha concluido Formoso.