Xosé Luís Méndez Ferrín. - RAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pésames por el fallecimiento del escritor Xosé Luís Méndez Ferrín llegan en este jueves desde distintos ámbitos de la sociedad gallega: el político, pero también el cultural en el sentido más amplio --con el foco en el literario--, pasando por universidades y sindicatos.

Entre las entidades que han mostrado su pesar por la muerte de Méndez Ferrín, que será velado en el tanatorio de Pereiró, está la Real Academia Galega (RAG), al igual que el Consello da Cultura Galega (CCG), quien reconoce al escritor como "una de las figuras más relevantes de la cultura gallega contemporánea".

"Su trayectoria intelectual y creativa dejó una huella fundamental en la literatura, en los estudios literarios y en el periodismo, así como en la proyección exterior de la cultura y de las letras gallegas", ha transmitido el CCG.

Al respecto también se ha pronunciado la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, que lo ha definido como "actor central de la literatura gallega contemporánea", que "unió su enorme creatividad en la escrita a un compromiso insobornable con el país".

"El legado de su obra, que incluye géneros como la poesía, narrativa, ensayo y periodismo, es un ejemplo de trabajo constante en la profundidad estética de la palabra y la voluntad de intervenir en el conjunto de la sociedad, siempre con la independencia de la nación como horizonte común", ha remarcado.

VÍNCULO CON XERAIS

Asimismo, Edicións Xerais de Galicia ha emitido un comunicado en el que expresa "su tristeza y enorme pesar" por la muerte de un escritor que, recuerda, estuvo "estrechamente ligado" a la editorial desde su fundación.

"La dimensión de su obra se percibe en la amplitud de los géneros que cultivó, como figura fundamental de la cultura gallega contemporánea, sin dejar de explorar nunca nuevos caminos", enfatiza.

SINDICATOS Y UNIVERSIDADE DE VIGO

Pero los pésames también han llegado desde el ámbito sindical, con pronunciamientos de la CIG y de CC.OO. --haciendo hincapié con su compromiso con la lengua y con la clase trabajadora--, por ejemplo, así como de entidades culturales como la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, o la Fundación Curros Enríquez (de la que era patrón).

En el ámbito académico, la Universidade de Vigo ha trasladado su pesar por el fallecimiento del "polifacético, generoso, controvertido, emocionante" e "irrepetible" Xosé Luís Méndez Ferrín. "Galicia pierde una figura fundamental de su cultura contemporánea", ha asegurado la rectora, Carmen García Mateo.