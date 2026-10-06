La Nao Santa María visitará Vigo por primera vez este octubre tras su gran gira europea 2026

Archivo - La Nao Santa María hará escala en Avilés del 2 al 12 de octubre tras su gira europea - FUNDACIÓN NAO VICTORIA - Archivo

VIGO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Nao Santa María visitará por primera vez en su historia el puerto de Vigo este octubre tras su gran gira europea 2026.

Según informa la Fundación Nao Victoria, la embarcación atracará en el pantalán Portocultura y podrá ser visitado entre el 16 y el 25 de este mes.

"Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de la réplica que unió dos mundos: el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón", han reivindicado.

Con 3 cubiertas accesibles al público, la Nao Santa María se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes navegantes.

Vigo será uno de los primeros puertos tras realizar su gran gira europea donde ha visitado más de 30 ciudades entre Reino Unido e Irlanda.