Natalia González formaliza su precandidatura a las primarias para elegir al aspirante del PSOE en Ourense - REMITIDA / NATALIA GONZÁLEZ

OURENSE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ourense y secretaria general de la agrupación local, Natalia González, ha formalizado este jueves su precandidatura a las primarias para elegir al aspirante socialista a la Alcaldía de la ciudad de As Burgas.

Natalia González, que oficializado su decisión a través de los medios electrónicos habilitados por el partido, se dirige a los militantes a través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que asegura dar el paso abriendo una etapa.

"La de la política útil, próxima y honesta, la que escucha antes de hablar, la que suma y la que entiende que liderar es servir". "Esta candidatura nace de la gratitud por lo vivido, de la responsabilidad por el presente y de la ilusión de lo que está por venir", señala.

Maestra de especialidad de inglés y con postgrado en Comunicación y Liderazgo Político, Natalia González milita en el PSOE de Ourense desde hace 20 años, en los que ocupó diferentes cargos orgánicos y de asesoría política.

Concejala y portavoz del Grupo Municipal Socialista en Ourense, es la responsable de Igualdad en la ejecutiva del PSdeG.