Nerea Pallares, Andrés Neuman y Hugo Gonçalves, ganadores del XXX Premio San Clemente

Lectura del fallo del XXX Premio Literario San Clemente, en Santiago de Compostela, a 28 de octubre de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las novelas 'Punto de araña', de Nerea Pallares; 'Hasta que empieza a brillar', de Andrés Neuman, y 'Revolución', de Hugo Gonçalves, son las ganadoras de la XXX edición del Premio Literario San Clemente, que alumnos de 2º de Bachillerato de distintos centros entregan anualmente bajo la coordinación del IES Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela.

Este instituto ha acogido este miércoles la lectura del fallo de las tres categorías del galardón, que premian a la mejor novela en lengua gallega, castellana y extranjera, respectivamente. Los títulos los han anunciado seis alumnos en representación de la decena de centros involucrados, repartidos entre municipios gallegos y otros de Madrid, Inglaterra, Francia y Alemania.

Este anuncio es la antesala de la gala de entrega, que tradicionalmente reúne a los autores premiados en Santiago. Aunque suele celebrarse en torno a febrero, la fecha final dependerá de las agendas de los premiados, según adelantó la directora del IES, Gemma Paredes, que estuvo presente en el acto junto a una de las coordinadoras de esta edición, Arantxa Fuentes.

Paredes remarcó que se trata de un año "especial" porque, además de cumplir tres décadas, la iniciativa educativa recibió este año Premio Nacional de Fomento de la Lectura (otorgado por el Ministerio de Cultura). Además, un grupo de alumnos participó en una actividad organizada por la Fundación Princesa de Asturias en el marco de la semana de entrega de sus premios anuales.

"Es un momento muy bonito para la historia del Premio Literario San Clemente, que está recibiendo ahora mismo todos esos reconocimientos explícitos por el trabajo que se lleva haciendo desde tanto tiempo en favor del fomento de la lectura", añadió la directora, que alabó el "criterio" del alumnado la hora de tomar y justificar sus decisiones.

OBRAS PREMIADAS EN LA XXX EDICIÓN

En la categoría de mejor novela en lengua gallega, el jurado seleccionó 'Punto de araña' por la "eficacia" con la que refleja los trazos dialectales del habla cotidiana, su simbolismo "fuertemente feminista" y la representación del abuso de las drogas y del daño causado a las familias por el narcotráfico.

"Su protagonismo, evidentemente coral, no representa únicamente a las mujeres de Camariñas, sino que a través de ellas da una voz a todas aquellas que en la historia no tuvieron oportunidad de ser reconocidas y que, a día de hoy, siguen en el olvido", explicó el alumno encargado de leer el fallo.

'Hasta que empieza a brillar' resultó elegida como mejor novela en lengua castellana debido al "profundo trabajo de investigación" realizado por Andrés Neuman para acercarse a la vida y obra de María Moliner en esta biografía novelada. El jurado también apreció el retrato "verosímil" de esta figura histórica y las numerosas reflexiones sobre la lengua incluidas.

Por último, 'Revolución', del escritor portugués Hugo Gonçalves, se alzó con el título a mejor novela en lengua extranjera por su historia ambientada entre los últimos coletazos de la dictadura de Salazar y el inicio de la de democracia. "El autor narra de forma excelente la situación política del país, marcada por el miedo, la escasez y el cambio", destacó el jurado.

Los centros involucrados en esta edición fueron el propio IES Rosalía de Castro; el IES Lamas de Abade, de Santiago; el IES Agra de Leborís, de A Laracha; el IES do Camiño, de Palas de Rei; el IES San Tomé de Freixeiro, de Vigo; el IES Blanco Amor, de Ourense; el IES Ramiro de Maeztu, de Madrid; el Lycée Saint François-Xavier, de Vannes (Francia); el Grimmelshausen-Gymnasium, de Gelnhausen (Alemania), y el Hockerill Anglo-European College, de Bishop's Stratford (Inglaterra).

MINUTO DE SILENCIO POR EL ACCIDENTE DE TOLEDO

El anuncio del fallo se produjo en una jornada marcada por el accidente ferroviario de Toledo, que motivó un minuto de silencio al inicio del acto. Esto provocó que la Xunta cancelase toda su agenda institucional, incluida esta previsión, a la que iba a acudir la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa. En todo caso, la directora del IES agradeció su colaboración con la iniciativa.