Netflix anuncia que 'Clanes', protagonizada por Tamar Novas y ambientada en Galicia, tendrá tercera y última temporada

Archivo - Clara Lago y Tamar Novas, en bandos opuestos en la temporada 2 de Clanes - NETFLIX - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Netflix ha anunciado este jueves que 'Clanes', protagonizada por el actor gallego Tamar Novas y por Clara Lago, tendrá tercera temporada, que será la última de la serie.

La nueva entrega de esta serie ambientada en Galicia está dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez. Producida por Vaca Films, el guion corre de nuevo a cargo de Jorge Guerricaechevarría.

El reparto cuenta con otros conocidos actores gallegos como Luis Zahera ('Animal', 'As bestas'); Xosé Antonio Touriñán ('Cuñados'); Melania Cruz ('Malencolía'); Miguel de Lira ('Cuñados') y Chechu Salgado ('Las leyes de la frontera'), entre otros.

Sobre la sipnosis de la tercera temporada, Netflix explica: "Ha pasado poco más de un año, pero Ana (Clara Lago) ha pasado página y vive una nueva vida como testigo protegida, muy lejos de Cambados, junto a su madre y su hija Sara. Mientras tanto, Daniel (Tamar Novas) también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida honrada al margen de los negocios de su familia, aunque su gran obsesión es encontrar a Ana y Sara".

Al mismo tiempo, el clan de los Padín vive su peor momento: un clan albanés está intentando quedarse con todo el negocio de las descargas de droga y sus métodos van a romper la paz en Cambados. Los Padín van a estar contra las cuerdas y será difícil que sus negocios no vuelvan a salpicar a Daniel y a Ana.

Fundada por Emma Lustres y Borja Pena en 2003, Vaca Films está detrás de films como 'Celda 211', 'El Niño', 'Cien años de perdón'.