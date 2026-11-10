Nicolás Vázquez confía en que las lluvias permitan frenar la caída de los embalses y recuperar sus niveles en semanas

El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, visita las instalaciones de MeteoGalicia - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, ha confiado en que las precipitaciones de los últimos días y la llegada de nuevas borrascas permitan frenar el descenso del nivel de los embalses y comenzar a recuperar sus reservas en las próximas semanas, aunque ha advertido de que el agua caída todavía tardará en llegar a estas infraestructuras.

Así lo ha señalado este martes durante una visita a MeteoGalicia, en la que ha explicado que, aunque las lluvias están contribuyendo a normalizar la situación meteorológica, pueden pasar semanas o incluso meses hasta que el agua llegue a los embalses y se traduzca en una recuperación efectiva de sus niveles.

En este sentido, ha indicado que las precipitaciones registradas desde el viernes han alcanzado los 36 litros por metro cuadrado en la zona de Vigo y entre 29 y 30 litros en Ferrol, sin contar las últimas horas.

Además, ha apuntado que los modelos meteorológicos muestran una tendencia a la normalización de la situación, con la llegada de borrascas más propias de esta época del año, después de que octubre no registrase este patrón.

Vázquez ha reconocido que las previsiones a medio plazo no son "completamente fiables", especialmente cuando se trata de anticipar lo que ocurrirá dentro de 15 días, pero ha señalado que la tendencia apunta a que seguirán llegando borrascas y, por tanto, se mantendrán las precipitaciones.

Con todo, el conselleiro ha insistido en la importancia de mantener un uso responsable del agua, tanto por parte de la ciudadanía como de las administraciones y las entidades privadas, incluso cuando los embalses recuperen sus niveles habituales. "El cambio climático está ahí y estas épocas de sequía probablemente se repitan en más ocasiones", ha advertido.

Preguntado por si las lluvias asociadas a las borrascas que afectan estos días a Galicia permitirán resolver la situación de sequía, ha precisado que todavía es pronto para darla por superada. En este sentido, ha explicado que las precipitaciones pueden contribuir a detener la caída de las reservas y que, si se cumplen las previsiones, la recuperación podría comenzar en unas semanas.

Por su parte, el director de MeteoGalicia, Juan Taboada, ha explicado que las dos borrascas que afectarán estos días a la comunidad, Bruna y Charles, presentan características poco habituales, al haberse formado más al sur de lo normal y contar con un núcleo cálido y ciertos rasgos subtropicales. Esta combinación está dejando precipitaciones que, aunque en ocasiones son débiles, también pueden tener carácter convectivo y provocar problemas puntuales.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Por otro lado, el conselleiro ha destacado la labor divulgativa de MeteoGalicia y la importancia de acercar la ciencia a los más jóvenes durante una actividad en la que alumnos del colegio Campo Maior de Ordes han podido conocer de primera mano el trabajo del servicio meteorológico y asistir al lanzamiento de una sonda.

Nicolás Vázquez ha valorado que este tipo de experiencias permiten a los escolares conocer la utilidad de la ciencia y despertar su interés por ella. "Son momentos especiales que ellos son capaces de interiorizar y valorar", ha afirmado.

Asimismo, ha reivindicado el modelo de organización de MeteoGalicia, que cuenta, según ha indicado, con unas 160 estaciones meteorológicas, cuatro detectores de rayos y un radar que será objeto de una mejora sustancial, con la que aspira a convertirse en una instalación "prácticamente única" en España.

Vázquez ha agradecido el trabajo del personal del servicio, que depende de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, y ha animado a sus profesionales a continuar con su labor, especialmente en un contexto en el que la información meteorológica despierta un gran interés por la situación de las precipitaciones y la sequía.