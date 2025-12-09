No adscritas piden a Raxoi retrasar la votación sobre la integración de la UMAD al Sergas y el PSOE pide más información

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las concejalas no adscritas de Santiago han solicitado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que retrase la votación de la integración de la Unidad Municipal de Atención a Drogodependencia (UMAD) al Servizo Galego de Saúde (Sergas) prevista para el Pleno de este miércoles, 10 de diciembre, y el PSdeG ha solicitado que se concreten las condiciones de las trabajadoras en el traspaso.

En una rueda de prensa celebrada este martes, la concejala socialista Marta Abal ha asegurado que celebran el acuerdo alcanzado en la comisión mixta en la que participaron Fegamp, Sergas y los municipios afectados, pero "no están de acuerdo con las formas en las que el Gobierno municipal está gestionando este asunto".

Tal y como ha remarcado, desde el día nueve de octubre Raxoi "tiene los criterios claros relativos al traspaso de bienes, recursos y personal adscrito a la unidad asistencial". Sin embargo, el personal afectado "no tiene concreción formal de las condiciones" del traspaso. Asimismo, han indicado que a pesar de tener las condiciones el día nueve de octubre la mesa de negociación no se celebró hasta el 29 de noviembre.

Abal ha expuesto que tienen conocimiento de un informe conjunto entre Fegamp y Sergas en el que se abordan dichas cuestiones. No obstante, en el expediente que se aporta para la decisión del traspaso efectivo no se incluye esta documentación.

Por eso, los socialistas demandan un informe en el que se acredite "técnica y jurídicamente" la obligatoriedad de la integración de este personal afectado y también en el que queden claras las condiciones, derechos y obligaciones con las que se va a hacer efectivo este traspaso.

"Nos preocupa la falta de diligencia del Gobierno local en una noticia que debería ser buena para el Ayuntamiento, pero que se ve empañada por la mala praxis, una vez más, que el Gobierno municipal tiene a la hora de abordar todo lo que tiene que ver con los recursos humanos y la negociación", subrayó.

Así, ha insistido en que espera que Raxoi les traslade esa información "esencial" para poder decidir con convicción sobre las formas en las que se está realizando el traspaso de la competencia a la comunidad autónoma, pero "sobre todo, imprescindible para las trabajadoras".

RETRASAR LA VOTACIÓN

Por su parte, en una nota de prensa las concejalas no adscritas han reclamado a la mandataria municipal retrasar la votación después de que el personal del centro denunciase "falta de diálogo e información durante el proceso".

En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, los trabajadores inciden en que "a menos de un mes de la fecha para el cambio de administración, no tienen ninguna concreción formal de las condiciones del traslado que garanticen sus derechos laborales".

Además, han resaltado que "desde el inicio del proceso se les hizo saber que el traslado sería voluntario". Una voluntariedad que, denuncian, "ha desaparecido".

"Por todo lo anterior, reclamamos que se aplace cualquier decisión hasta que se acrediten formalmente las condiciones del mismo, individuales y colectivas, y que se acredite jurídicamente la obligatoriedad del traslado de los trabajadores, ya que debe darse opción a mantenerse como personal municipal a aquellas personas que lo deseen", exponen.

En este contexto, las no adscritas han pedido que "se tengan en cuenta las reivindicaciones" del personal funcionario, y que se retrase la aprobación de la integración del centro en el Sergas. "Un proceso esperado por todas, pero que no puede suponer un agravio para las profesionales que sacan adelante el servicio", concluyen.