Un nonagenario acepta dos años de cárcel por agresión sexual a la mujer que trabajaba como interna en su casa en Verín

OURENSE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nonagenario ha aceptado dos años de prisión por un delito de agresión sexual a la mujer que trabajaba como interna en su casa cuidando de su esposa --con Alzheimer-- en el municipio ourensano de Verín.

El Ministerio Fiscal, el letrado de la defensa y la letrada de la acusación particular han alcanzado conformidad este jueves en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, modificando así la solicitud inicial de Fiscalía --de tres años y seis meses de prisión-- a dos años de cárcel sin ingreso a cambio de no delinquir en dos años.

Asimismo, el condenado deberá pagar a la víctima una indemnización de 3.000 euros --reduciéndose así la petición inicial de una indemnización de 7.000 euros de Fiscalía-- y el pago de las costas procesales por valor de 1.000 euros.

Según recoge el escrito fiscal, el acusado contrató a la víctima para que esta cuidara a su esposa --enferma de Alzheimer-- en su vivienda, situada en el municipio ourensano de Verín.

Inicialmente, la mujer fue contratada como externa y más tarde, "abusando del estado de necesidad de ella" y de su "necesidad de encontrar un trabajo para subsistir", fue contratada de manera interna --viviendo en su casa--, sin contrato y sin dar de alta en la seguridad social.

Así las cosas, el encausado, "con intención de satisfacer sus más bajos y denostados instintos sexuales", en fecha no determinada y aprovechando que la víctima estaba dormida, entraba a su habitación y "le tocaba las piernas y genitales por debajo de las bragas".

Ante la sospecha de las agresiones, la víctima terminó instalando un sistema de grabación en su habitación, donde el hombre fue finalmente grabado el 14 de julio de 2023. Como consecuencia de ello, la víctima ha sufrido un trastorno ansioso-depresivo leve, con secuelas de estrés postraumático.