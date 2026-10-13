Nós Pobra solicita al alcalde que renuncie y entregue su acta tras anunciar que encabezará la lista del PSOE en 2027

Miembros de la asamblea local de Nós Pobra. - NÓS POBRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asamblea local de Nós Pobra ha solicitado al actual alcalde, José Carlos Vidal, que renuncie a la Alcaldía y entregue su acta de concejal tras anunciar este fin de semana que encabezará la lista del PSOE en las elecciones de 2027 después de concurrir en los comicios de 2023 bajo las siglas de la marea local.

En una comparecencia este martes, la agrupación ha defendido que su marcha "desvirtúa por completo" el grupo municipal, ya que Nós Pobra pierde de este modo la Alcaldía "de manera ilegítima" y "altera la mayoría y el equilibrio de fuerzas que los vecinos eligieron" en el Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal.

"La legitimidad democrática de unos comicios municipales se basa en programas y siglas, no en proyectos personales, por lo que el único camino ético y responsable es la devolución del acta para permitir la entrada de la siguiente persona en la lista de Nós Pobra", han reclamado.

Así, han subrayado que la ciudadanía de la localidad "no votó a un nombre propio ni a una persona de forma aislada", sino que apostó por "un programa electoral transformador, un modelo de ayuntamiento social, abierto y sostenible" que representa "unos valores e ideas muy claros y reconocibles".

LLEGADA DE VIDAL A LA ALCALDÍA

Además, la formación ha recordado que José Carlos Vidal concurrió como número 3 en la lista de Nós Pobra en 2023 y su acceso al bastón de mando se produjo tras "el gesto de enorme generosidad y responsabilidad política" del número 1, Xosé Lois Piñeiro --alcalde del municipio entre 2019 y 2023-- y del número 2, al exigir Veciños Independentes de A Pobra (VIP) sus renuncias para dar su apoyo y facilitar un gobierno cuatripartito con PSOE y BNG.

"Ambos dieron un paso al lado y renunciaron a la Alcaldía, tal y como nuestra asamblea les solicitó. El pacto de gobierno solo era posible en esas condiciones, por lo que José Carlos Vidal llegó al máximo cargo institucional de forma accidental y gracias al altruismo y a la disciplina colectiva de un partido que antepuso los intereses del municipio a cualquier otro tipo de motivación o aspiración", han manifestado.

CONTACTOS CON OTROS GRUPOS

En este contexto, Nós Pobra ha avanzado que ya han activado una ronda de contactos y reuniones con los demás partidos políticos que componen la coalición de gobierno municipal.

El objetivo, han señalado, es garantizar "la estabilidad" del Ayuntamiento. Para ello, se han comprometido a trabajar "con mano firme y diálogo abierto" con los socios de gobierno para "evaluar la situación, garantizar el correcto funcionamiento del ayuntamiento, la continuidad de los proyectos pendientes y exigir el cumplimiento de los acuerdos de gobierno firmados al inicio de la legislatura".

Y es que, a este respecto, la organización ha acusado a José Carlos Vidal de "pretender ostentar la Alcaldía al margen del partido que alcanzó" el liderazgo de la izquierda en las urnas, lo que supone, a su juicio, "una apropiación indebida de la voluntad democrática del pueblo".

Por último, han querido enviar un mensaje de "tranquilidad y rotundidad" a los vecinos que confiaron en ellos en 2023: "Nós Pobra es una asamblea plural, abierta, viva y profundamente democrática que está muy por encima de cualquier personalismo o aspiración individual".

"Hoy, lejos de debilitarnos, estamos más fuertes, unidas y cohesionadas que nunca, y vamos a seguir trabajando incansablemente, con más energía e ilusión si cabe, por el presente y por el futuro de A Pobra do Caramiñal", han concluido.

"PARTICIPACIÓN INTERNA"

Además, en la comparecencia, los miembros de Nós Pobra, tras asegurar que respetan la decisión "personal" tomada por José Carlos Vidal de abandonar la militancia de la formación, han apuntado a que su marcha viene motivada por "su búsqueda de otra organización donde la democracia y la participación interna no sea una prioridad".

En este punto, han recordado que Nós Pobra elige su candidatura "por votación directa", por lo que todas las personas que forman parte de la asamblea son elegibles. Así, Vidal "no tenía la garantía de ser elegido para encabezar la lista electoral".

"Se marcha a un partido político que sí permite ese tipo de maniobras no amparadas en la decisión colectiva", han criticado antes de remarcar que la organización "mantiene sus principios y objetivos fundacionales" al tiempo que han asegurado que "las discrepancias entre el alcalde y la asamblea no deberían significar la marcha de nadie".