Una nueva edición del Bono Activa Comercio podrá descargarse desde el miércoles

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 26/10/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Xunta pondrá en marcha este año una nueva edición del Bono Activa Comercio, dotada con 2,5 millones de euros, que podrá descargarse desde este miércoles.
Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia posterior a la reunión del Consello de la Xunta que ha dado luz verde a esta nueva inversión que, ha señalado, funcionará "igual que en otras ediciones".
La única novedad radicará, ha dicho, en que los comercios que ya participaron en otras ediciones del bono "no tendrán que volver a solicitar adherirse". El bono podrá descargarse desde este miércoles, día 28.