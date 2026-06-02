El nuevo disco de Rosalía y la generación del 98 abren la PAU en Galicia

Comienzan las pruebas de acceso a la universidad PAU en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago. - ÁLVARO BALLESTEROS - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13.441 estudiantes gallegos --495 más que el año pasado-- han arrancado este martes el primero de los tres días de las pruebas PAU 2026, una jornada protagonizada por los nervios y la expectación hacia unos exámenes que marcarán su futuro laboral.

Los accesos a las facultades compostelanas en los que se celebraban las pruebas se vieron afectados por tráfico intenso desde primera hora. En la Facultade de Ciencias da Comunicación, 400 estudiantes esperaban nerviosos y con repasos de último momento a que arrancasen las pruebas, que se celebran de forma simultánea en 36 sedes de 10 localidades de toda Galicia.

A las 10,00 horas se ha dado apertura a los sobres y ha comenzado la primera prueba, la de Lengua y Literatura Castellana, en la que los estudiantes se han enfrentado con el análisis de un artículo de opinión sobre el nuevo trabajo de la cantante Rosalía, 'Lux'. En el apartado literario, han caído los textos de dos autores de la Generación del 98, Miguel de Unamuno y Antonio Machado.

Además, los alumnos debían enfrentarse a un comentario de texto de 'La Fundación', de Buero Vallejo, y otro de 'El lector de Julio Verne', de Almudena Grandes, obras que deben leer de forma obligatoria durante el curso, dependiendo de la modalidad de examen que eligiesen. A continuación, a las 12,00 horas, los alumnos han abordado bien el exámen de Historia de España --donde les han preguntado acerca de la Guerra Civil, las desamortizaciones o el reinado de Alfonso XII--, bien el de Historia de la Filosofía --con cuestiones sobre Simone de Beauvoir, Aristóteles o Platón--.

Ya por la tarde, se celebrarán las pruebas de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos (16.00h), cerrando el día con Dibujo Técnico II, Segunda Lengua Extranjera e Historia de la Música y de la Danza (18.00h).

VIGILANCIA Y AUMENTO DEL ALUMNADO

Si hay dos que marcarán las PAU 2026 en Galicia son el incremento del alumnado --casi medio millar más que el año anterior-- y el endurecimiento de la vigilancia ante posibles fraudes. De hecho, los detectores de frecuencia han pasado por las aulas durante el comienzo de las pruebas.

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha querido blindar aún más este año la legalidad del proceso publicando una adenda al protocolo que otorga poderes a los profesores de las comisiones delegadas. De este modo, el personal podrá inspeccionar objetos como gafas, calculadoras o bolígrafos y, en caso de tener un dispositivo electrónico no permitido, supondrá una expulsión inmediata.

Coincidiendo con el arranque de los exámenes, el presidente de la CIUG, Iván Area, ha reivindicado este martes la posición de Galicia como "referente a nivel del Estado" por "su modelo de acceso y admisión", con elementos como "la utilización de detectores de frecuencias", en marcha desde 2019, o el empleo de percentiles para evaluar al alumnado.

En declaraciones a los medios, Area ha mencionado también el incremento en el alumnado, dado que hace 18 años se registró "un pico de natalidad". Sin embargo, ha alertado, a partir de esta fecha se irá registrando un descenso paulatino. "Para el alumnado que quiera entrar en la universidad en el año 2030 hay un salto negativo de 1.335 nacimientos; los que vayan a entrar en 2035, hay un descenso de 1.885 nacimientos", ha ejemplificado el responsable de la CIUG, que ha cifrado hasta en un 43% la bajada en los próximos años, una cuestión "muy relevante a nivel social".

Finalmente, Iván Area ha reivindicado el papel de la CIUG, que "no es solo una estructura administrativa", si no "un esfuerzo colaborativo de las tres universidades públicas gallegas". "Cosa que en otros territorios no es así", ha advertido.

La CIUG, ha señalado, "debe de seguir liderando este proceso". "Permitirnos ahora perder una institución como la CIUG significaría desperdiciar un instrumento institucionalmente eficaz y muy potente", ha apostillado.

PRÓXIMOS DÍAS

La segunda jornada, este miércoles, arrancará a las 09.30 horas con la Primera Lengua Extranjera. A las 11.30 horas será el turno de Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las AA.PP. y al Diseño II.

Por la tarde se evaluarán Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego II, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II (16.00h), finalizando con Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática (18.00h) .

La jornada final comenzará con Lengua Gallega y Literatura a las 9.30 horas y la PAU 2026 concluirá oficialmente con los exámenes de Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales, que se desarrollarán entre las 11.30 y las 13.00 horas.

Las notas provisionales saldrán el 11 de junio y habrá que esperar hasta el día 18 por las definitivas. Por medio, habrá tres días para presentar reclamaciones.