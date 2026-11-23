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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha dado luz verde al nuevo 'Plan de Seguridade vial de Galicia Horizonte 2030', que prevé una inversión de casi 850 millones de euros. Según ha explicado el presidente, Alfonso Rueda, supone más que duplicar el presupuesto reservado para mejorar la seguridad en las carreteras autonómicas gallegas con respecto al plan anterior, que contó con 363 millones para el período 2022-2025.

El objetivo del nuevo plan, cuyo contenido ha detallado Rueda al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, "es seguir reduciendo el número de accidentes de tráfico en las carreteras gallegas".

Asimismo, ha remarcado que nace como resultado de un proceso en el que participaron representantes de las administraciones públicas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de asociaciones profesionales, de entidades del ámbito del transporte, de organizaciones de usuarios, de profesionales y demás agentes que tienen relación con el sector. El documento contempla cinco líneas de actuación y un total de 52 acciones.

Entre otras medidas propuestas están la identificación y gestión de Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), la mejora de la seguridad en intersecciones, accesos y márgenes de las carreteras o acciones de conservación en la red vial y medidas para reducir la siniestralidad con fauna.

En este último caso, Rueda ha destacado que el nuevo plan hará especial hincapié "en los tramos de alta concentración de accidentes en los que estuvieron involucrados animales que invadieron la calzada" y, además, "se va a incrementar el vallado perimetral" en aquellas zonas donde sea necesario "para impedir o mitigar" que los animales lleguen a la carretera.

El segundo eje se centra en reforzar "la seguridad de los usuarios vulnerables: peatones, ciclistas, motociclistas o aquellos que se desplazan en patinetes o monociclos eléctricos".

La construcción de aceras, carriles bici y sendas peatonales, la mejora de las paradas de autobús, así como la instalación de sistemas de protección de motoristas en barreras de seguridad son algunas de las medidas contempladas en este caso.

VEHÍCULOS SEGUROS

La tercera gran línea de actuación del plan, ha indicado Rueda, aboga por mejorar la seguridad de los vehículos, así como por disminuir tanto la frecuencia como las consecuencias de los siniestros viales derivados de conductas de riesgo, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o drogas. Para eso, las acciones previstas irán enfocadas a la puesta en valor de la inspección técnica de vehículos, además de incluirse acciones de control del transporte por carretera.

La cuarta línea hace hincapié en impulsar la educación y la formación vial en todos los grupos de la población, con la finalidad de promover una cultura preventiva e incrementar la capacidad de cada persona para desplazarse de forma segura, informada y responsable. En este sentido, las medidas incluyen cursos de conducción segura para motoristas, acciones formativas para trabajadores del transporte público, jornadas técnicas sobre seguridad vial en el ámbito laboral o campañas de concienciación dirigidas a padres e hijos, entre otras.

RESPUESTA RÁPIDA TRAS UN SINIESTRO

El quinto y último pilar estratégico aborda la necesidad de dar "respuestas rápidas y eficaces" tras un siniestro, aumentando la eficacia de los servicios de emergencia y garantizando el apoyo sanitario, operativo y psicológico necesario para reducir las consecuencias del accidente.

Así, se contemplan intervenciones como la mejora de los equipos de los servicios de Protección Civil y de bomberos, la elaboración de procedimientos de actuación conjunta de primeros intervinientes en siniestros o la asistencia psicológica a víctimas y familiares, entre otras.

La Xunta destaca que este documento se alinea con los objetivos establecidos por la Estrategia de Seguridad vial 2030 de la Dirección General de Tráfico y las políticas europeas en la materia, que fijan como meta para ese año reducir a la mitad el número de personas fallecidas o heridas graves como resultado de un accidente de tráfico.

OTROS ACUERDOS

En otro orden de asuntos, el Gobierno gallego ha informado este lunes de que licitará por casi 400.00 euros la construcción de dos sendas peatonales y la mejora de una glorieta en la LU-862, en Xove (Lugo).

También ha avanzado la próxima licitación de las obras de mejora de la seguridad vil en la OU-540, a su paso por el ayuntamiento de A Merca. El Gobierno gallego destinará más de 915.000 euros de fondos propios de la comunidad a esta actuación, que se prevé adjudicar e iniciar en el primer semestre de 2027. El plazo de ejecución es de 12 meses.

El Consello de la Xunta ha dado, asimismo, luz verde a la próxima licitación de las obras de mejora de la seguridad vial y peatonal en la PO-252 a su paso por Mondariz, que contará con una inversión de alrededor de 300.000 euros.

Además, ha autorizado la firma del convenio de colaboración entre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, y el Ayuntamiento de Ribadumia (Pontevedra) para ejecutar las obras de urbanización y humanización de Calexón Loureiro y los alrededores de la Capela de San Isidro. A través del convenio, la Administración autonómica invertirá 250.000 euros, el 24,05% del total de la inversión prevista: un millón de euros.

Finalmente, se ha aprobado la firma del convenio de colaboración de la Xunta con el Ayuntamiento de Trasmiras (Ourense) para las obras de construcción del nuevo cementerio de Vilaseca. A través de este acuerdo, el Gobierno destinará 160.000 euros a la financiación del mismo.