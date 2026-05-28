El nuevo proyecto de CO2 biogénico de Vertex Bioenergy en Curtis (A Coruña) estará operativo en primavera de 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la visita. - VERTEX

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este jueves Bioetanol Galicia para conocer los avances del proyecto de captación de CO2 biogénico que está en construcción en Curtis (A Coruña) y que, según los cálculos de la compañía, Vertex Bioenergy, estará operativo en primavera de 2027.

El CEO de Vertex Bioenergy, Antonio Vallespir, y el director de la planta, Noé Pestonit, han reiterado la apuesta del grupo por la comunidad con nuevas iniciativas, todas centradas en la descarbonización de los procesos industriales y en el desarrollo sostenible.

"En los próximos años invertiremos en Galicia más de 60 millones de euros en nuevos proyectos para nuestra planta, incluyendo actuaciones como la captación de CO2 biogénico, una planta de biogás o una caldera de biomasa", ha indicado Antonio Vallespir.

Bioetanol Galicia tiene una capacidad de captación de CO2 biogénico de 150.000 toneladas al año y el proyecto cuenta, según ha remarcado la compañía, con una inversión superior a los 15 millones de euros.

El CO2 biogénico se obtiene de la fermentación alcohólica de biomasa de cereal, como el maíz procesado en las plantas de Vertex Bioenergy, fomentando la economía circular y el uso de materias primas renovables. El grupo ya captura CO2 en sus instalaciones de Cartagena y Salamanca a través de terceros. En Galicia, este proceso se llevará a cabo directamente, favoreciendo la comercialización de esta valiosa materia prima.

"ATRAER INVERSIONES INDUSTRIALES"

Por su parte, Rueda ha reivindicado la capacidad que tiene el rural para atraer inversiones industriales que sean innovadoras y que contribuyan también a la transición ecológica; y también el papel de la "estabilidad política" para lograr atraer proyectos "aislándose del ruido".

"Vale para analizar las propuestas que tenemos desde el punto de vista industrial con absoluta objetividad y con mucha exigencia. Y si cumplen, darles para delante, autorizarlas y permitir que la riqueza, que si no se crearía en otros lugares, se cree en Galicia y las industrias sigan creciendo", ha aseverado.

Rueda se ha dirigido a los directivos de la compañía y ha insistido en esta idea, en que cualquier propuesta para que pueda "seguir creciendo" en la comunidad, será analizada "con objetividad". "Ese es nuestro compromiso y me gusta decirlo delante de una empresa. Todas nos interesan, pero este tipo de empresas, que son las del futuro, más", ha apostillado.

El titular del Ejecutivo gallego le ha agradecido su apuesta por seguir "mejorando, innovando y consolidando la industria" en Galicia al tiempo que apuesta por "formar el talento aquí para retenerlo".

PRODUCCIÓN RÉCORD EN 2026

En lo que respecta a Bioetanol Galicia, la planta cerró 2025 con resultados récord en sus niveles de producción. En concreto, el año pasado salieron de la planta 191.331 m3 de bioetanol (191 millones de litros), superando la cifra del ejercicio anterior.

En cuanto al Vertifeed, la proteína vegetal destinada a la fabricación de piensos, la actividad se mantuvo en niveles muy similares a los de 2024, alcanzando las 111.797 toneladas. Asimismo, se comercializaron 6.600 toneladas de aceite de maíz, también destinadas a piensos o biocombustibles, lo que supone un incremento de más del 8 % respecto al año anterior.

La comercialización de esta materia prima para alimentación animal contribuye a reducir la dependencia de insumos importados, como la soja, reforzando así la autonomía del sector ganadero.