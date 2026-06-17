El número de nacimientos en Galicia cae un 11,2% en abril y acumula un descenso del 4,7% en lo que va de año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Galicia contabilizó 1.054 nacimientos el pasado mes de abril, lo que supone un 11,2% menos que en el mismo mes de 2025, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esta disminución es muy superior a la registrada a nivel nacional, ya que en el total de España en abril nacieron 25.352 niños, un 2,1% menos.

En los cuatro primeros meses del año, Galicia sumó 4.142 niños, un 4,7% menos que en el mismo periodo de 2025, mientras que a nivel nacional se registraron 104.122 bebés, un 0,68% más.

En el apartado de defunciones, hasta finales de mayo, la Comunidad contó 14.849 fallecidos, un 0,07% más que en el miso periodo de 2025. A nivel nacional, esta cifra es de 195.907 personas, un 0,33% menos.