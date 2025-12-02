El número de parados cae un 1,6% en noviembre en Galicia, que se sitúa como la comunidad donde más baja el desempleo

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo del mes de noviembre. - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo gallegas bajó en 1.814 personas en noviembre, en relación con octubre, lo que supone un 1,6% menos, situándose Galicia como la comunidad autónoma española donde más bajó el desempleo de forma relativa, solo superada por la ciudad autónoma de Ceuta (-3,94%).

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Galicia contabiliza 111.572 parados, 10.170 menos que hace un año (-8,35%), cayendo más que la media nacional. Así, en el total de España el desempleo cayó en noviembre un 0,77%, con 18.805 parados menos, hasta más de 2,42 millones de demandantes, un 6,23% menos que en noviembre de 2024.

Por provincias, la que mejor comportamiento registró el mes pasado fue Pontevedra, con una caída del desempleo del 2,2%, con 956 parados menos, hasta 42.440 personas. Por su parte, en A Coruña bajó un 1,46% (-657 personas), hasta 44.313 desempleados.

Ourense contabilizó 164 parados menos (-1,19%) y Lugo, 37 (-0,33%), hasta 13.611 y 11.208 personas, respectivamente. En el último año, todas las regiones gallegas registraron caídas del paro de entre un 9,09%, con Pontevedra de nuevo a la cabeza, y un -7,4%, en A Coruña. En Lugo y Ourense bajó un 8,61% y un 8,9%.

Del total de parados gallegos, un 58,3% es mujer y casi un 4,6% es menor de 25 años.

En lo que respecta a sectores, los servicios fueron una vez más los que empujaron el bajón del paro en Galicia, con 1.496 desempleados menos, mientras que en la agricultura cayó en solo 14 personas y en 190 en la industria. La construcción contabilizó 51 parados más y 165 personas sin empleo anterior lo encontraron.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres, siempre según datos del Ministerio.

Tras el retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado supera la caída experimentada en noviembre de 2024 (-16.036 parados), pero no las bajadas de 2023 (-24.573 desempleados), 2022 (-33.512) y 2021 (-74.381).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en noviembre en 21 ocasiones y ha bajado en nueve, siendo el de noviembre de 2008, con la crisis financiera, el aumento más pronunciado (+171.243 desempleados), y el de noviembre de 2021, el que registró la mayor caída (-74.381 parados).

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en noviembre en 11.881 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 161.057 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 90.705 mujeres (-5,8%) y una caída del desempleo masculino de 70.352 varones (-6,8%).

BAJA EN TODOS LOS SECTORES, EN LOS JÓVENES Y MÁS ENTRE LAS MUJERES

El paro registrado descendió en noviembre en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, con un retroceso mensual de 13.013 desempleados (-0,7%).

Le siguen la industria, con 1.552 parados menos (-0,8%); la agricultura, con una bajada de 1.332 desempleados (-1,7%) y la construcción, que restó 881 parados (-0,5%). Por su parte, el paro disminuyó en 2.027 personas en el colectivo sin empleo anterior (-0,9%), compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer trabajo.

El paro bajó en noviembre en ambos sexos, aunque el descenso entre las mujeres triplicó el de los varones. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.370 mujeres en comparación con octubre (-1%), mientras que el masculino decreció en 4.435 desempleados (-0,4%).

Así, al finalizar el penúltimo mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.466.095 desempleadas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, mientras que el de varones totalizó 958.866 desempleados, con lo que ya encadena siete meses por debajo de la cota del millón.

Por edades, el paro entre los menores de 25 años disminuyó en 5.476 desempleados en noviembre (-2,8%), mientras que el de los mayores de 25 25 años descendió en 13.329 personas (-0,6%).

El Ministerio ha resaltado que el número total de parados menores de 25 años cerró noviembre en su nivel más bajo para este mes desde el inicio de la serie histórica, con un total de 188.392 desempleados.

EL PARO CAE EN 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SUBE EN SEIS

El paro registrado descendió en noviembre en 11 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (-6.934 desempleados), Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119).

Por contra, el desempleo subió en seis regiones, encabezadas por Baleares (+2.534 parados), Castilla y León (+1.035 desempleados) y Navarra, que sumó 253 parados respecto a octubre.

En cuanto a las provincias, el desempleo bajó en 34 de ellas, lideradas por Madrid (-3.903 desempleados), Barcelona (-2.749) y Sevilla (-2.240), mientras que aumentó en 18, destacando los incrementos de Baleares (+2.534), León (+523) y Málaga (+486).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 3.127 desempleados respecto al mes anterior (+0,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en paro en 338.310 desempleados, lo que supone 16.937 parados menos que hace un año (-4,8%).