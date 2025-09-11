El número de usuarios de transporte urbano por autobús en Galicia sube un 7,7% hasta julio

Archivo - Autobús de la concesionaria de bus urbano de Vigo, Vitrasa. - CONCELLO DE VIGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de transporte urbano por autobús en Galicia superó los 5,64 millones de personas en julio, lo que supone un 6,9% más que en el mismo mes de 2024, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

De esta manera, en lo que va de año los usuarios del bus urbano en la Comunidad subieron un 7,7% en relación al mismo periodo del ejercicio previo.

A nivel nacional, más de 171,9 millones de personas optaron por esta alternativa de transporte urbano, un 8% más que en julio de 2024 e incrementándose un 5,2% en lo que va de año.

Entre otros, el transporte ferroviario de alta velocidad fue utilizado en julio por más de 4,1 millones de viajeros en España, lo que supone un incremento del 13,3% respecto al mismo mes del año anterior, siempre según datos del INE.

En julio, el transporte público registró un repunte interanual del 3,9% en todo el país, hasta superar los 447,3 millones de usuarios, manteniéndose así en tasas positivas por tercer mes consecutivo después de los ascensos experimentados en mayo (+3,4%) y junio (+7,2%).

Por tipo de transporte, el urbano aumentó un 6,2% interanual y el interurbano disminuyó un 0,2%. Dentro de este último, destaca el incremento del 5,7% en el transporte por autobús.

En total, más de 139,3 millones de pasajeros utilizaron el transporte interurbano en julio. Por tipo de transporte, solo se registraron crecimientos en el transporte por autobús (+5,7%). En cambio, el transporte aéreo bajó un 1% interanual en julio, el marítimo descendió un 3,4% y por ferrocarril se redujo un 7,6%.