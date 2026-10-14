Obdulia Taboadela, Patricia Otero, Carmen R. Dacosta y Abel Losada, cabezas de listas del PSdeG al Congreso

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, interviene en el comité provincial del PSOE de Lugo - PSOE LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Obdulia Taboadela, Patricia Otero, Carmen R. Dacosta y Abel Losada han sido propuestos para encabezar las listas del Partido Socialista por las provincia de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, respectivamente, tras recibir el visto bueno de los comités provinciales y a falta de su ratificación por parte de la dirección federal.

Por A Coruña, tal y como ha aprobado el comité provincial, la actual subdelegada del Gobierno en la provincia y exdiputada en el Congreso, Obdulia Taboadela, encabezará la lista a la Cámara baja. La acompañarán el concejal de Ferrol Julián Reina, como número dos; la secretaria xeral de las Xuventudes Socialistas, Ana Alvite como tres; y el edil de Porto do Son, Jorge Romero, en el cuatro.

Queda fuera de la candidatura la que fuera subdelegada del Gobierno María Rivas, quien se había postulado para liderar la candidatura con el apoyo de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Al respecto, fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que en la reunión del comité provincial el secretario xeral, Bernardo Fernández, justificó el hecho de que fuese Taboadela la número 1 al haber obtenido el "doble de votos" en las agrupación locales.

Mientras tanto, la candidatura al Senado estará encabezada por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santiago, Guimersino Guinarte, uno de los dos concejales que se mantuvo fiel a la dirección local durante la crisis que el partido atravesó en la capital gallega. Por detrás de él irán la edil de Culleredo Cristina Pardo y el socialista de Valdoviño Alejandro Antonio García.

En Lugo la 'número uno' al Congreso será Patricia Otero, quien ocupó esta última legislatura el escaño en la Cámara baja que dejó el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al ser elegido parlamentario autonómico. De este modo, dará continuidad al trabajo desarrollado hasta ahora.

Siguen a Patricia Otero en la candidatura el concejal en Lugo Jorge Bustos, la secretaria xeral de las Xuventudes en la provincia Eva Blanco, y el socialista de As Nogais, Isamel Carcedo.

Por su parte, no hay sorpresas en la lista al Senado y César Mogo, próximo al líder del PSOE Pedro Sánchez, figura como primer candidato. Le siguen la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lugo, Ana González Abelleira, y el alcalde de Ribas de Sil, Roberto Castro González.

De este modo, tampoco aparece en la candidatura socialista al 29N el exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco, quien se había postulado en los últimos días como candidato al Senado. Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que en el comité provincial de Lugo se trasladó que Mogo había recibido muchos más apoyos que Orozco para ocular el puesto.

UNA DIPUTADA AUTONÓMICA COMO CABEZA DE LISTA AL CONGRESO POR OURENSE

Una de las principales novedades que se observan en las candidaturas del PSOE por las provincias gallegas es precisamente la de Ourense, toda vez que implicará cambios en la composición del Grupo Parlamentario del PSdeG en el Pazo do Hórreo.

Así, tras la decisión de la que fuera cabeza de lista al Congreso en las elecciones de 2023, Margarita Martín, de no volver a postularse, será 'número uno' la actual diputada autonómica Carmen Rodríguez Dacosta.

De este modo, si resulta elegida, su marcha implicará cambios en el grupo de los socialistas en el Parlamento de Galicia, siendo el siguiente en la lista con la que el PSdeG concurrió a las últimas autonómicas el exalcalde de Rivadavia, Ignacio Gómez.

Tras Rodríguez Dacosta, ocupa el segundo puesto en la lista del PSOE por la provincia de Ourense el concejal de Amoeiro y coordinador comarcal del PSOE, Brian Diz Gonzalez.

También hay novedades en la candidatura por la provincia al Senado, toda vez que el actual senador Rodríguez Villarino pasa de ser el cabeza de lista, que ocupará la edil ourensana María Fernández, a ser el número dos.

CANDIDATURA POR PONTEVEDRA

Por su parte, la candidatura al Congreso por la provincia de Pontevedra está encabezada por el subdelegado del Gobierno Abel Losada (Vigo), un puesto que en los comicios de 2023 ocupó el actual secretario xeral del PSOE provincial, David Regades.

La candidatura continúa, por orden, con Margarita Adrio (Pontevedra), Manuel Pazos (Marín), Tania García (Vilagarcía), Ángel Rivas (Vigo), Digna Rivas (Redondela) y David Alonso (O Porriño).

Por su parte, al frente de la candidatura a la Cámara baja por Pontevedra repite Carmela Silva Rego (Vigo), seguida por José Cacabelos Rico (O Grove) y Olga Alonso Suárez (Vigo).

La ejecutiva y el comité celebrados en la tarde de este miércoles en la provincia han estado presididos por por la vicesecretaria xeral provincial, Paula Fernández, ante la ausencia por motivos familiares de David Regades.

APROBACIÓN DEFINITIVA EL SÁBADO EN EL COMITÉ FEDERAL

Con las propuestas de candidaturas aprobadas este miércoles por los comités provinciales, las listas pasarán ahora a la dirección gallega para que emita su informe, previo al análisis el viernes en la Comisión Federal de listas, último paso antes de la aprobación definitiva por parte del Comité Federal del PSOE, que se reúne el próximo sábado, día 17 de octubre.