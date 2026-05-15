La obra de Begoña Caamaño, marcada por su feminismo: un ejercicio que "desestabilizó" los mitos clásicos

Foto de archivo de Begoña Caamaño, homenajeada por las Letras Galegas en 2026. - EDITORIAL GALAXIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las dos novelas que publicó Begoña Caamaño ('Circe ou o pracer do azul' y 'Morgana en Esmelle'), homenajeada por el Día das Letras Galegas, reúnen cuestiones comunes, como la reinterpretación de mitos clásicos como 'La Odisea' y la leyenda arturiana. A su vez, están atravesadas por la propia mirada de la viguesa, con un marcado carácter feminista que impregnó su producción literaria.

"Begoña Caamaño reescribe --yo digo desescribe-- dos mitos que son muy importantes en toda la cultura universal. Lo que hace es desestabilizarlos completamente", explica la escritora Marilar Aleixandre en una entrevista concedida a Europa Press. Su visión es paralela a la de la filóloga María López Sández: "Escribir ficción muchas veces sirve para revelar verdades de un hecho mucho más profundo y lúcido".

Ambas, miembros de la Real Academia Galega (RAG), cree que su visión como mujer feminista y gallega se traslada a sus novelas. "Lo hace en una doble dirección: dando voz a las mujeres al reescribir las historias desde las propias mujeres que las padecieron, pero también reescribiendo las masculinidades", expone López Sández.

Caamaño, también periodista, dio el paso de lanzar su primera novela a los 45 años. Lo hizo de lleno en el terreno de la narrativa, que, según analiza López Sández, a las mujeres les ha "costado más conquistar" que el de la poesía. En este sentido, perfila a la viguesa como "una de esas voces de mujer que cultiva el género en mayúsculas".

El razonamiento propio de la novelista confluye en sus obras. "Todo está relacionado", apunta Aleixandre, que opina que el pensamiento crítico y la forma de mirar a la realidad "es la misma que se puede aplicar a los mitos". De igual forma lo ve López Sández, que observa otras reivindicaciones en su obra.

En concreto, un hilo de 'Morgana en Esmelle' (Editorial Galaxia, 2012) viene dado alrededor de "distintas teorías del conocimiento". "Entre Merlín, quien quiere preservarlo como un privilegio exclusivo de unos pocos, y quien quiere difundir el conocimiento", desgrana la filóloga.

Esta novela aporta una mirada propia al mundo artúrico y a la tierra de Miranda de Álvaro Cunqueiro. En ella, Morgana, medio hermana y amante de Artur, se marcha a vivir a la 'fraga' de Esmelle, donde vive Merlín. De esta forma, se va tejiendo el hilo hasta descubrir las razones últimas de la ruina de Avalon y de la caída de Camelot.

TEJER AMISTADES DESDE LOS ANTAGONISMOS

Uno de los aspectos que Aleixandre más valora sobre la obra de Begoña Caamaño es su capacidad para "reconocer que entre las mujeres puede haber amistades y complicidades". Este es un aspecto que, por ejemplo, 'Circe ou o pracer do azul' (Editorial Galaxia, 2009) teje a través de las cartas que se envían Penélope, que espera a Ulises tras su marcha a la guerra de Troya, y Circe, que le explica a la otra que él está con ella en la isla de Eea y son amantes.

Precisamente, estos personajes son "en teoría antagónicos" --explica Aleixandre--, algo que ocurre también entre Morgana y Ginebra (prometida de Artur) en la segunda y última novela publicada por Begoña Caamaño. "Ella lo que hace es ver cómo se va deshaciendo ese antagonismo. Pone a dialogar a estos personajes", detalla.

Todo ello sin olvidar de acompañarlo de un "virtuosismo lingüstico" y la función poética del lenguaje, que, al modo de ver de María López Sández, ha quedado eclipsado en ocasiones por la "fuerza de revisitar los mitos".

En este contexto, los "hilos de la tradición occidental" quedan unidos a la literatura gallega a través de elementos como la obra de Cunqueiro. Marilar Aleixandre detalla que el título 'Morgana en Esmelle' establece un diálogo intertextual con 'Merlín e familia' del novelista natural de Mondoñedo. "Ese diálogo es muy sutil", describe.

NARRADORA Y PERIODISTA

Sin embargo, el reconocimiento por el Día das Letras a Begoña Caamaño también viene dado por su trabajo periodístico. "Esta faceta como periodista fue como más importante porque comenzó a escribir tarde, cosa que nos pasa a muchísimas mujeres", repasa Marilar Aleixandre, que reivindica su "defensa de la libertad de expresión y del pensamiento crítico".

López Sández separa ambas facetas, entre las que la "mayor diferencia" que encuentra está en la dimensión de activismo. De este modo, cree que la elección de Begoña Caamaño del periodismo viene dada por su "voluntad de intervención en la esfera social" que, además, también se transmite en sus novelas. HISTORIAS POR CONTAR

La muerte prematura de Begoña Caamaño dejó universos literarios sin explorar. Es conocido que la narradora trabajaba en una obra protagonizada por Sherezade, con la que buscaba reinterpretar la historia de la narradora principal de 'Las mil y una noches'. "A todos nos encantaría tener esa novela en la mano", lamenta López Sández, que es "capaz" de "imaginar algunos de esos hilos".

La filóloga también especula con otras de las posibles historias que le quedaron sin contar a Caamaño: "Sin tener ningún dato que lo corrobore, tengo la intuición muy cierta de que revisitaría a Ofelia de Hamlet".