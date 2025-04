Ojea (DO) pide a Rueda "tomarse en serio" Ourense y que le dedique una cuarta parte de los fondos de la UE que logre

Propone una parcela de la Diputación en A Limia con "derechos de vuelo" para los proyectos del sector aeroespacial que anunció el presidente de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se "tome en serio" Ourense y ha demandado que si logra gestionar el 6% de fondos europeos que reclamó este miércoles dedique una cuarta parte a la provincia.

En su intervención en el Debate sobre el Estado de Autonomía, Ojea ha subrayado el "empeño" del presidente autonómico en conseguir la transferencia de la ley del litoral, que espera que no "no sea a cuenta de disminuir los recursos en la provincia de Ourense".

Una cuestión de la que, ha recordado, Ourense no se verá beneficiada al no contar con litoral, al igual que la senda anunciada "desde la desembocadura del río Miño hasta la ría del Eo. "Me parece muy bien, pero también estaba pensando que Ourense no tenía litoral marítimo y no se va a ver beneficiado con esa cuestión", ha insistido.

Sobre municipalismo, Armando Ojea, al que no ha acompañado desde la tribuna de invitados el alcalde de la ciudad de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, ha compartido la "necesidad de mejorar la financiación de los ayuntamientos" y ha apuntado que la provincia que él representa "probablemente sea la más afectada" con más municipios "en riesgo de despoblación" y que se podría acoger a las medidas especiales anunciadas por Rueda en su discurso al amparo de la futura ley de administración local.

INDUSTRIA

Por otro lado, Armando Ojea también ha recordado que se posicionó en contra de Altri, aunque, ha insistido, su voto "siempre ha estado condicionado a los informes técnicos", aunque, desde el punto de vista político no considera "adecuada" la instalación de esa planta en Palas de Rei.

"De todos modos, también dije en su momento que 'Dura lex, sed lex'; si cumple con los requisitos, no va a haber mucho más que decir", ha reconocido.

Sobre los fondos europeos que Rueda pide que transfiera el Gobierno central, Ojea ve "interesante" que los pudiese gestionar Galicia. Así, en caso de que llegue a conseguir ese 6% de fondos demandados, ha pedido que "por lo menos una cuarta parte puedan ser gestionados por la provincia de Ourense".

En materia industrial, el parlamentario ourensano ha señalado que está "especialmente atento" a la reapertura de proyectos de minería que se estudian en la provincia, sobre los que ha opinado que si no hay "ningún problema para la salud pública" ni de "ataque al medioambiente" le parece "bien".

"Estaremos atentos si esas potenciales empresas pueden salir adelante. También si cumplen los requisitos medioambientales legales, estimamos el apoyo de la Xunta en grado suficiente sería necesario", ha apuntado.

SECTOR AEROESPACIAL

Asimismo, Armando Ojea ha propuesto una parcela de la Diputación en A Limia que cuenta con "derechos de vuelo" para acoger algunas de las iniciativas que la Xunta pretende impulsar a través de ayudas para "reorientar" el sector aeroespacial para seguridad y defensa.

En este sentido, ha recordado que Ourense tiene un máster de aeroespacial que, ha lamentado, tuvieron que "pelearlo mucho" ya que "no había voluntad proactiva por parte de la Xunta. En este punto, ha aprovechado para demandar más grados para la sede de la Universidade de Vigo en la capital ourensana.

En lo que respecta al sector primario, el diputado del Grupo Mixto ha demando ayudas a las exportaciones de productos que se trabajan en la provincia, así como apoyo para la Ribeira Sacra, mantener en buen estado los caminos para la lucha contra los incendios e incluso para ser utilizados como recursos deportivos.

También ha pedido que alguno de los centros de innovación agroalimentaria anunciados este miércoles se puedan instalar en la provincia.

Aún en este punto, Ojea ha relatado en la Cámara que A Limia sufre "un problema muy grande con la contaminación por nitratos", por lo que ha pedido al titular del Gobierno gallego "tomarse en serio" este tema, "un problema de salud pública".

Tras reclamar también otras cuestiones en materia de sanidad, de empleo o de infraestructuras para la provincia de Ourense, Ojea ha concluido su intervención ironizando: "Los sermones largos mueven los traseros, pero no mueven los corazones. Es hora de acabar".