O'Mega sostiene que 22 de los 26 cirujanos del hospital de Vigo dejarán de hacer 'peonadas'

VIGO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico O'Mega ha indicado que 22 de los 26 cirujanos (el 85%) que realizan actividad voluntaria de concertación --conocida en el argot sanitario como 'peonadas'-- en el hospital de Vigo comunicaron en la pasada jornada su intención de dejar de prestar este servicio.

El paso, recalca, se da como respuesta a la "negativa de la Xunta a sentarse a negociar su situación laboral" y por entender que la Consellería de Sanidade "les utiliza como parche ante la suspensión de actos médicos originada por las huelgas".

Las 'peonadas' son consultas o cirugías realizadas en horario de tarde --a partir de las 15,00 horas-- por médicos que voluntariamente venían realizando fuera de su jornada normal con pacientes en mejor estado clínico que los atendidos durante el horario de mañana.

Esta decisión de los facultativos de cirugía general y del aparato digestivo del hospital de Vigo se suma, indica el sindicato, a la que desde hace una semana han venido comunicando médicos de Pontevedra y O Salnés y que en los próximos días, apunta, "se debatirá entre especialistas de muchos otros servicios de distintos hospitales gallegos".

ABRIR UNA VÍA DE NEGOCIACIÓN "SERIA"

En el escrito que los cirujanos de Vigo registraron dirigido al director xeral de Atencion Sanitaria y al jefe en funciones del Servicio de Cirugía los médicos, y que difunde O'Mega, exigen a la Consellería de Sanidade "la apertura de una vía de negociación seria" sobre sus condiciones de trabajo.

También señalan que su decisión "fue adoptada tras una deliberación conjunta" y cuenta "con un respaldo mayoritario entre el personal facultativo, representando una postura colectiva, firme, solidaria, coordinada y reflexionada que se sustenta en las reivindicaciones ampliamente compartidas por el colectivo médico".

Los facultativos recuerdan que la actividad deslizada y de autoconcertación voluntarias son herramientas destinadas a sostener la actividad asistencial, pero añaden que entienden que "su mantenimiento no puede seguir siendo la solución ni un parche a las suspensiones derivadas del derecho a la huelga".

HUELGA Y MANIFESTACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

En cuanto al seguimiento de la huelga en Atención Primaria, el sindicato indica que asciende al 71% "entre los médicos de centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PACs) que no han sido incluidos en los servicios mímimos abusivos que decretó la Xunta".

Esta tarde, recuerda que los médicos llevarán a cabo en Vigo una manifestación que partirá a las 18.00 horas del Museo de Arte Contemporáneo (Marco) y que tiene por objeto reclamar a la Xunta que "retome las negociaciones" tras la "ruptura unilateral por parte de la Consellería de Sanidade cuando ya se había alcanzado un principio de acuerdo sobre la limitación de las agendas médicas".

Fue esto, remarca, "lo que originó una huelga indefinida en Atención Primaria que hasta hoy ha provocado ya la suspensión de más de 30.000 consultas".

NEGOCIAR CON "REPRESENTANTES DE LA XUNTA COMPETENTES"

El sindicato remarca también en el comunicado remitido este martes que, frente a lo manifestado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, los médicos "no pretenden elegir a sus interlocutores en esa negociación sino que únicamente esperan poden sentarse a dialogar con representantes de la Xunta competentes y no prepotentes".

Al respecto, señala que la primera de las reuniones mantenidas para evitar esta huelga se frustró "porque los representantes de la Consellería de Sanidade reconocieron que carecían de la competencia para firmar un acuerdo sobre mejoras en la situación laboral de los médicos porque antes debían consultar con otro departamento de la Xunta (al parecer el de Facenda)".

La segunda, continúa O'Mega, se interrumpió "cuando la secretaria xeral de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, abandonó la reunión porque según dijo tenía que ir al Parlamento después de dirigir a la parte sindical amenazas como 'la Consellería tiene un problema, pero vosotros lo tenéis peor'".

El sindicato entiende que este tipo de talante no es el mejor para lograr un acuerdo y pide al presidente de la Xunta que, por responsabilidad, "tome cartas en el asunto no para negociar él mismo, sino para garantizar que el diálogo pueda llevarse a cabo en un contexto de respeto mutuo".

OTRO PARO A LA VISTA

El sindicato, en todo caso, reafirma que los médicos están dispuestos a retomar la negociación para "evitar que los gallegos sigan viéndose privados de su derecho al acceso a los servicios de la sanidad pública".

Y recuerdan que, junto a esta huelga, el lunes comenzará otro paro --este de una semana-- para "reclamar de la Xunta la mejora de las condiciones laborales de los facultativos de todos los niveles asistenciales y para exigir del Ministerio de Sanidad la negociación de un estatuto propio para médicos y facultativos".