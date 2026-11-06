Operación de Guardia Civil y GNR portuguesa en el sureste de Ourense por delitos contra la propiedad industrial

OURENSE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal tienen abierta una operación conjunta en zonas limítrofes, vinculada a delitos contra la propiedad industrial, que ha llevado a intervenciones este viernes en zonas del sureste de la provincia de Ourense.

Según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, la operación, que permanece abierta, se está desarrollando en puntos de los municipios ourensanos de Xinzo de Limia, Verín y A Gudiña.

A lo largo de la mañana de este viernes se han producido intervenciones en inmuebles de dichos municipios, pero las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario.