Operación de Guardia Civil y GNR portuguesa en el sureste de Ourense por delitos contra la propiedad industrial

Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 6 noviembre 2026 13:18
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   OURENSE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal tienen abierta una operación conjunta en zonas limítrofes, vinculada a delitos contra la propiedad industrial, que ha llevado a intervenciones este viernes en zonas del sureste de la provincia de Ourense.

   Según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, la operación, que permanece abierta, se está desarrollando en puntos de los municipios ourensanos de Xinzo de Limia, Verín y A Gudiña.

   A lo largo de la mañana de este viernes se han producido intervenciones en inmuebles de dichos municipios, pero las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario.

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