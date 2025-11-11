Operativo antidroga en el entorno de Santiago: 6 detenidos y más de 1.500 plantas de cannabis incautadas

Plantación 'indoor' de marihuana localizada por la Guardia Civil en el entorno de Santiago, en el marco de la Operación Smell, que acabó con 6 detenidos. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado desarticular en el entorno de Santiago de Compostela un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, en un operativo que se ha saldado con 6 personas detenidas (tres de ellas ya han ingresado en prisión por orden judicial), más de 1.500 plantas de cannabis intervenidas, 29.000 euros y cuatro vehículos decomisados.

Según han informado fuentes de la Comandancia, las actuaciones, bautizadas como 'Operación Smell' y coordinadas por un juzgado de Arzúa, fueron llevadas a cabo por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Santiago, en colaboración con agentes del puesto de Sigüeiro.

Las pesquisas comenzaron tras detectarse consumos eléctricos irregulares en los municipios de O Pino y Oroso. Allí, los agentes consiguieron localizar dos naves industriales sospechosas, susceptibles de albergar plantaciones 'indoor' de marihuana.

La fase de 'explotación' del operativo se llevó a cabo cuando los agentes detectaron la presencia de tres personas (dos vecinos de Negreira y uno de Cambados, que fueron detenidos) en las instalaciones de la nave industrial de Oroso. Uno de ellos portaba dos semilleros con 132 plantas de 'cannabis sativa'

REGISTRO DE NAVES Y DOMICILIOS

En la inspección de la nave, los agentes localizaron unas 800 plantas de esta variedad, así como 430 gramos de marihuana seca y preparada para su manipulación. Las instalaciones contaban con sistemas de iluminación, ventilación y control térmico.

Posteriormente, los efectivos se trasladaron a la nave de O Pino, en cuyo registro encontraron 573 plantas de 'cannabis sativa', y 96 gramos de marihuana seca.

Tras estos hallazgos, la Guardia Civil registró los domicilios de los detenidos y allí se incautó de otros 13 kilos de marihuana envasada al vacío, básculas de precisión, material de pesaje y embalaje, 29.000 euros en efectivo y 4 vehículos supuestamente empleados para el transporte y distribución de la droga.

Las investigaciones permitieron localizar posteriormente a otros 3 integrantes de este grupo, vecinos de Ames, Cambados y Vilagarcía, que también fueron detenidos.

DELITOS

La Guardia Civil atribuye a los 6 arrestados los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental (placas de matrícula) y defraudación de fluido eléctrico.

Los detenidos, junto con la droga, el dinero y el resto de material intervenido, fueron puestos a disposición del juzgado de Arzúa, que acordó el ingreso en prisión provisional de tres de los investigados.