Operativo contra el 'menudeo' en Vigo y Gondomar, con 3 detenidos y con medio kilo de heroína y 4.000 euros intervenidos

Droga y efectos intervenidos en un operativo policial con tres detenidos y dos registros practicados, en Vigo y Gondomar (Pontevedra). - POLICÍA NACIONAL

VIGO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo han desarticulado a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, y ha detenido a tres personas, además de efectuar registros en Vigo yt Gondomar, donde se ha incautado de más de medio kilo de heorína, marihuana, dinero en efectivo y otros materiales utilizados para la manipulación y distribución de la droga.

Según han informado fuentes policiales, las primeras investigaciones se llevaron a cabo en abril pasado por parte de la Unidad de Drigas y Crimen Organizado (UDYCO), tras tener conocimiento de la existencia de un punto de venta de drogas en la zona de As Travesas.

Allí, desde la habitación de un hostal donde se hospedaba, un hombre se dedicaba a la distribución de cocaína, heroína y marihuana, y su actividad estaba generando problemas de convivencia en el barrio.

Las pesquisas permitieron también descubrir a quien era su proveedor, un hombre que vendía la droga desde su vivienda unifamiliar en Gondomar (Pontevedra). Este hombre suministraba cocaína, heroína y marihuana a traficantes de Vigo, especialmente en la zona de Valladares, y de la comarca.

Este jueves se llevaron a cabo las detenciones y los registros simultáneos de la habitación del hostal y de la vivienda de Gondomar. En el hostal, los agentes detuvieron al sospechoso y le intervinieron 3 gramos de heroína, 40 gramos de hachís, una báscula de precisión y diversos útiles para la venta por dosis de la droga.

Al mismo tiempo, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional entró en la vivienda de Gondomar. En este operativo se utilizaron drones, debido a que la casa se encuentra en un terreno rural, para poder hacer un reconocimiento más exhaustivo de la zona.

Durante la entrada, la pareja del sospechoso trató de obstaculizar la labor policial, mientras que el hombre lanzó por la ventana un paquete que contenía medio kilo de heroína. Ambos fueron detenidos.

En el registro se intervinieron, además de la heroína, 20 gramos de marihuana, unos 4.000 euros en efetivo, cafeína para el corte del estupefaciente, básculas de precisión, tres cartuchos de 9 mm, un machete y un patinete eléctrico.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial este viernes.