La oposición cree que Rueda premia con sus nombramientos a los "máximos avales" de su proyecto "estrella": "Altri"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (c), junto a la nueva conselleira de Política Social e Igualdad, Ángeles Vázquez, y el nuevo conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez (i), durante la toma de posesión de los nuev - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han asegurado este martes que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, premia con sus nombramientos a los "máximos avales" de su proyecto "estrella" el impulsado por Altri en Palas de Rei (Lugo).

Así lo han trasladado ambas formaciones en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces en la jornada en la que han tomado posesión de los conselleiros de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, y de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, tras los cambios introducidos por Rueda en su Ejecutivo con la marcha de la que era responsable de Política Social, Fabiola García, para concurrir en las listas del PP al Congreso por la provincia de A Coruña.

En primer lugar, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha sostenido que Rueda "está premiando a los máximos avales de su proyecto estrella, el de Altri", un proyecto que los socialistas rechazaron "tanto desde el punto de vista discursivo como desde el Gobierno central diciendo tres veces que no".

Según ha afirmado, tanto Ángeles Vázquez, como conselleira de Medio Ambiente, como Nicolás Vázquez, como secretario de Industria, "formaron parte de ese proyecto". "Contó con su aval, no sabemos si por mandato directo de Rueda o por creencia propia", ha dicho.

Así las cosas, ha considerado que todo ello "genera dudas" sobre cómo se va a gestionar ahora la Política Social y sobre si se va a seguir apostando por proyectos privados que "no favorecen la finalidad que deberían favorecer como comunidad autónoma". Además, ha asegurado esperar que no utilicen el "argumento de que acaban de llegar" tras 17 años de gobiernos del PP.

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha sostenido que se trata de "más de lo mismo" y que las dos personas "van a contar con la hoja de ruta y las políticas del PP.

"La persona que va a ser el responsable de las políticas de medio ambiente es quien fue responsable de la tramitación, a través de la Consellería de Industria, del proyecto de Altri", ha sostenido para asegurar que "hay una intencionalidad clara por parte del PP en resucitar ese proyecto" y que por ahí va "la reforma introducida a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos para no tener impedimentos legales para llevarla a cabo".

Además, sobre Ángeles Vázquez ha manifestado que es una persona que "lleva transitando de consellería en consellería" desde "hace bastantes años". "Salió bastante chamuscada de Medio Rural..., luego fue responsable de una cartera tan importante como vivienda y hoy estamos viendo cual es la situación que estamos, fue responsable entre otras muchas cosas, de que no haya vivienda pública construida, porque la paralizaron", ha afirmado para recordar su paso también por la conselleira de Medio Ambiente.

Tras ello ha asegurado que "teme" que queda en Política Social para "continuar lo que hacía Fabiola". "Básicamente privatizar, engordar el negocio de un puñado de empresas a costa de los derechos de las personas mayores y dependientes, y seguir devolviendo a los hogares, a la espalda de las mujeres los cuidados", ha censurado.

Enfrente, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha deseado "suerte y buena fortuna" a los conselleiros nombrados este martes, porque sus aciertos "serán los de toda Galicia" y ha mostrado su agradecimiento a Fabiola García, de la que ha recordado que fue la primera conselleira en proponerlo a él mismo como portavoz parlamentarios de los asuntos de su área.

Además, preguntado por las críticas de la oposición en relación a Altri, ha recordado que la propia Xunta señaló que el proyecto no podía salir adelante, entre otras cuestiones, por la falta de conexión eléctrica. "Intentar alentar otra vez la movilización y el alboroto no es la mejor idea visto como están terminando ese tipo de movilizaciones en campaña electoral", ha manifestado para incidir en que todo proyecto que cumpla los requisitos será bien recibido y el que no cumpla, "rechazarlo".

"Nos gustaría poder analizarlos con cierta objetividad sin la necesidad de que los proyectos se caigan simplemente porque el Gobierno decide dejar a oscuras el futuro industrial de Galicia por no dar suministro eléctrico", ha dicho para sostener que sería "una reivindicación interesante por partes de aquellos que dicen querer tanto a Galicia pero hacen poco por defender sus intereses cuando el gobierno que toma medidas lesivas es de su mismo color".