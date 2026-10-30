La oposición denuncia "atropello democrático" en el Parlamento: PP suspende una sesión "hasta que se relaje" un diputado

Comisión de Economía del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlamento gallego de este viernes se ha visto marcada por una decisión que la oposición tacha de "inaudita" en la historia de la Cámara y de "atropello democrático" al decidir el diputado del PP Gonzalo Trenor, que se encontraba presidiendo la sesión, suspender durante cinco minutos este órgano "hasta que se relaje" el diputado socialista Aitor Bouza.

Durante el transcurso de la sesión, Trenor (PP) le ha dicho a Bouza (PSdeG) que "no dialogue" con los diputados del PP, ante lo cual el socialista le ha pedido llamar la atención a los populares por interrumpir su turno de palabra. Entonces, el diputado popular le ha agregado al socialista que "continúe". A renglón seguido, el socialista ha afirmado que "está continuando" y ha requerido "amparo" para que se pida silencio a los populares.

En ese momento, Trenor ha retado: "¿Señor Bouza, quiere que suspendamos la sesión hasta que se relaje usted?". "Yo estoy relajadísimo, la presidencia no tiene nada que suspender", ha replicado Bouza.

"Se suspende la sesión durante cinco minutos hasta el señor Bouza esté un poco más relajado", ha sentenciado en ese punto Gonzalo Trenor, en una comisión en la que se debatían los presupuestos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Esta decisión ha provocado las airadas críticas del diputado socialista, quien ha asegurado que "es una vergüenza" y ha clamado que "no hay amparo normativo" para esta "anomalía democrática absoluta". "¿En virtud de qué artículo se está suspendiendo la sesión para que yo me relaje?", ha protestado Bouza. Igualmente, se ha quejado de que Trenor haya hablando en ese momento fuera de micro sin que quede registrado.

Así, Bouza ha insistido en que ve "intolerable" que se retire la palabra a un diputado, lo que tilda de "antidemocrático y censura".

De tal forma, ha pedido amparo a la mesa de la comisión debido a lo sucedido, pero al observar un "desamparo absoluto" Bouza ha decidido abandonar la comisión.

Posteriormente, Aitor Bouza ha avanzado que presentará una queja formal ante la Presidencia del Parlamento para pedir amparo para sus derechos de diputado.

EL BNG CARGA CONTRA UN PP "ECHADO AL MONTE"

Tras esta polémica, el turno de palabra ha sido para Alexandra Fernández (BNG), quien ha denunciado un "atropello democrático" por "parte de la presidencia". Acusa al PP de estar "absolutamente echado al monte", "pasando todas las barreras" y reprueba que "se silencia" a la oposición.

"¿Les queda algún principio democrático?", cuestiona la diputada del Bloque, ya que alerta que los populares "se están cargando las instituciones". "No pueden hacer lo que les da la gana", pues ve "inadmisible" que se corte la palabra a un diputado sin que se explique "en base a qué artículo" se toma esa decisión. Sobre este extremo, Gonzalo Trenor se ha limitado a referirse al "artículo 104".

De tal forma, Alexandra Fernández advierte de que los populares quieren "coartar la palabra" de la oposición con "maniobras" para que no se hable de vivienda en el Parlamento.