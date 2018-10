La oposición rechaza los presupuestos de un gobierno que está en el "final" de una etapa y que pide cambiar

Actualizado 23/11/2015 14:51:13 CET

El PP se pregunta por qué "es electoralismo "presentar unas cuentas que se van a cumplir" y critica las "consignas" del resto de grupos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos de la oposición han defendido este lunes la devolución del proyecto de presupuestos que la Xunta ha llevado a la Cámara autonómica. Consideran que son las cuentas de un Gobierno que, en palabras de Francisco Jorquera (BNG), "quiere salvarse a la desesperada", y que --según José Luis Méndez Romeu (PSdeG)-- y las "del final de una etapa" que necesita "el cambio de presidente del Gobierno de la Xunta y del Estado".

Llenos de "falacias" y "trampas" contables no atribuibles a que sean "ignorantes", sino aprendidas en el "sistema de la corrupción" es la forma en la que el portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, observa los presupuestos gallegos. Para Chelo Martínez (Mixto), a la Xunta no le "importan" las políticas a largo plazo, sino "los titulares" para ganar las elecciones.

Con estas ideas de fondo, y con la mirada puesta en el pronto inicio de la campaña electoral para las generales, los grupos de la oposición han cuestionado los objetivos de déficit, han advertido de los "altos" niveles de paro y han reprochado el "aumento de la brecha social".

Así, el portavoz del Grupo Socialista ha asegurado que "no hay ninguna política nueva para los próximos años" y ha incidido en que los gallegos están ahora "peor, mucho peor" que en 2009. "Mientras siga siendo (Feijóo) presidente, no habrá recuperación, porque es parte del problema. Es el mayor problema para la recuperación", ha esgrimido.

Méndez Romeu ha acusado a la Xunta de crear una "sociedad dual" y ahondar en la "brecha social", con ciudadanos "condenados a la precariedad", que pueden ser receptores de un estado asistencialista, "y un colectivo con empleo". "Representa el paro, por eso no me extrañan que quiera huir", ha enfatizado, en referencia a la ausencia de Feijóo en el debate parlamentario.

"FEIJÓO, CORRESPONSABLE CON RAJOY"

Asimismo, acusó al Gobierno de los populares de ser artífices de la "muerte por extinción de la sociedad gallega". "Con ustedes el paro está fuera de control", ha acusado Méndez Romeu, quien ha manifestado que las cuentas son "continuistas y, en el mejor de los casos, tendrán efecto nulo".

El diputado socialista también ha acusado a Feijóo de ser "corresponsable, con Rajoy, del clima de ruptura que se está viviendo en España". "No me refiero sólo a la falta de capacidad, de iniciativa, para evitar la crisis catalana llegase a donde ha llegado, me refiero además a la crisis social, a la brecha social, que se está en España entre los que tienen y los que no tienen, entre los que les va muy bien con la crisis, y a los que les va muy mal, que son la mayoría".

"NO EXISTE UN GIRO"

Por su parte, el portavoz del Grupo del BNG, Francisco Jorquera, ha cuestionado las propuestas fiscales y ha apostado por reducir los impuestos indirectos y gravar más las rentas más altas, frente a la "demagogia del cheque bebé", que también censuró Martínez, porque parece --dijo-- que un niño que "nazca a las 23,56 horas del 31 de diciembre tiene todas las necesidades cubiertas".

"No existe un giro", ha denunciado Jorquera, para quien las cuentas "son continuistas, no sirven para blindar los servicios sociales, no sirven para reactivar la economía y no sirven para luchar contra las desigualdades".

Por ello, el diputado nacionalista ha advertido de que "no son los del cambio de ciclo, sino los de un gobierno que intenta salvarse a la desesperada con mecanismos electoralistas y que no son creíbles".

Asimismo, el político del Bloque ha señalado que "no se puede chuchar y soplar al mismo tiempo", en relación a la bajada de impuestos y al cumplimiento del déficit, por lo que ha cuestionado la posibilidad de cumplir lo proyectado en el documento legislativo.

"El problema no es salir de la crisis, el problema es a qué coste y el modelo que están diseñando ustedes para salir de la crisis", ha arremetido.

"ESPERPENTO ABSOLUTO"

En su intervención, el portavoz de AGE ha calificado las cuentas de "esperpento absoluto" y una "tomadura de pelo y pitorreo" para los ciudadanos, porque, ha asegurado, están llenas de "trampas".

Al respecto, el veterano político ha señalado que "no puede" atribuirse esta situación a la "ignorancia" en la materia, sino a la intención de hacerlo así, y ha criticado que digan que las medidas que ahora se toman son las que "siempre" se quisieron tomar, porque "son las marionetas de la UE" en la aplicación de las actuaciones de austeridad tomadas.

Beiras, que ha considerado que "no tendrían precio en una tómbola de la (feria de la) Ascensión", ha juzgado que "la falsificación de la verdad a conveniencia hace imposible este debate normal" y para rebatir su "paquete social", ha puesto el ejemplo del nuevo hospital de Vigo, construido en colaboración público-privado, y cuya adjudicación será estudiada por la Unión Europea.

"Si es una animalada, el que apanda es el que viene detrás. Ése es su sentido de la responsabilidad, de la solvencia y de hacer las cosas bien", ha reprobado el diputado de AGE.

"NO DEJAN QUE LA REALIDAD ESTROPEE UNA CONSIGNA"

Por su parte, el portavoz de los populares en la Cámara, Pedro Puy, ha respondido a las críticas preguntándose "por qué" es electoralismo "presentar unas cuentas que se van a cumplir" y "por qué no" lo es --a modo de ejemplo-- "decir que hay que bajar o subir más los impuestos".

Además, Puy ha recriminado a la oposición acudir al Pazo do Hórreo "con propaganda y dogmas". "Son los que están en el eslogan, el dogma y la repetición con cuatro portavoces para que cale en la población cuando no es verdad. Ustedes lo que hacen es publicidad engañosa", ha sentenciado.

También ha asegurado que "la historia del paro" en el Estado español está "asociada a gobiernos del Partido Socialista" y lo ha contrapuesto a la historia "de la creación de empleo, asociada a gobiernos del Partido Popular". "No dejan que la realidad les estropee una consigna, las cosas tienen mucho que mejorar, pero estamos en el camino correcto", ha aseverado Puy.