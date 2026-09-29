La Oreja de Van Gogh, nuevo cabeza de cartel del Caudal Fest 2027

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caudal Fest continúa dando forma a una edición de 2027 y lo hace ahora con la incorporación de su nuevo cabeza de cartel, La Oreja de Van Gogh.

Tal y como destacan en un comunicado, el grupo donostiarra es una de las bandas más exitosas y reconocibles de la historia de la música de nuestro país.

Desde finales de los años 90, se han convertido en un "auténtico fenómeno de masas" y en una de las mayores fábricas de canciones de la música popular española. Millones de discos vendidos, miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, decenas de discos de oro y platino y una colección inagotable de éxitos han convertido a La Oreja de Van Gogh en una banda capaz de trascender generaciones.

La banda vive, además, uno de los momentos más especiales de su carrera. La vuelta de Amaia Montero, vocalista histórica, líder y miembro fundador de la formación, marcó en 2026 el comienzo de una nueva etapa y desató una enorme expectación entre sus seguidores.

Tras un regreso multitudinario, Caudal Fest confirma ahora a La Oreja de Van Gogh como uno de los grandes cabezas de cartel de su próxima edición, que tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre de 2027 en el Jardín del Palacio de Ferias y Congresos de Lugo.

UN CARTEL QUE SIGUE CRECIENDO

La incorporación de La Oreja de Van Gogh refuerza una programación que ya cuenta con algunos de los nombres más destacados de la escena nacional.

Durante la pasada edición de Caudal Fest se adelantaron las primeras confirmaciones para 2027, entre las que se encuentran Viva Suecia, Sidonie, Niña Polaca, Puño Dragón, Gara Durán y Rata.