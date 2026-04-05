Ourense se aproxima a los 30º, en una jornada de aumento de temperaturas en Galicia

Archivo - Una playa del municipio de Marín - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ourense se ha aproximado este domingo, 5 de abril, a los 30º, en una jornada de aumento de temperaturas en toda Galicia. Los cielos soleados han permitido disfrutar de un día primaveral, aunque no se prolongarán por mucho tiempo.

Tal y como expone Meteogalicia, la provincia de Ourense, conocida por registrar habitualmente las máximas en la Comunidad y en el conjunto del país, ha sido la más calurosa, con máximas que alcanzaron los 29ºC, mientras que las mínimas se situaron en torno a los 6ºC.

En el resto del territorio, las temperaturas máximas han sido más moderadas. Lugo registró valores entre los 3ºC de mínima y los 24ºC de máxima, mientras que en Santiago de Compostela el termómetro osciló entre los 6ºC y 24ºC, respectivamente.

Cambiando a las Rías Baixas, Pontevedra y Vigo han tenido máximas de 22ºC, con mínimas de 6ºC y 8ºC. Por su parte, A Coruña tuvo temperaturas más suaves, con 8ºC de mínima y 17ºC de máxima, al igual que Ferrol, donde los termómetros oscilaron entre los 7ºC y los 19ºC.

ASCENSO GENERALIZADO

Con respecto a este lunes, se prevé una jornada de temperaturas significativamente más elevadas, con un ascenso generalizado tanto de las mínimas como de las máximas en todo el territorio.

Ourense volverá a situarse como la zona más cálida, con valores que oscilarán entre los 10ºC de mínima y los 30ºC de máxima. En el resto del interior, Lugo y Santiago de Compostela registrarán máximas de 26ºC, con mínimas de 7ºC y 10ºC, respectivamente.

En la franja costera, el aumento será especialmente notable. Vigo alcanzará los 27ºC de máxima con una mínima de 15ºC, mientras que Pontevedra se moverá entre los 12ºC y los 27ºC.

Finalmente, tanto A Coruña como Ferrol presentarán temperaturas muy similares, con mínimas en torno a los 11ºC y máximas que llegarán a los 27ºC