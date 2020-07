Pancho Casal (Marea Galeguista) llama a la participación electoral para garantizar "un gobierno plural"

A CORUÑA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Marea Galeguista a la Presidencia de la Xunta, Pancho Casal, ha llamado a la participación ciudadana en las elecciones autonómicas de este domingo para garantizar que, tras las mismas, se constituye un "gobierno plural".

Tras ejercer su derecho al voto en A Coruña en la mañana de este domingo, Casal ha incidido en la necesidad de que "todos" los gallegos estén "presentes en las urnas" ante un momento "trascedental" en el que se definirá el proceso de reconstrucción de la comunidad tras la pandemia. Así, ha lamentado que en los comicios autonómicos en 2016 "solo el 25% de los gallegos decidieran el gobierno" que se conformó en la Xunta.

Además, Pancho Casal ha criticado que no se tomasen medidas para garantizar el derecho al voto de los contagiados por COVID-19 y ha recordado que su formación planteó la posibilidad de habilitar de modo extraordinario el voto por correo para permitirlo.

No obstante, ha remarcado que la Xunta, el Gobierno y la Junta Electoral Central no estableciesen las medidas precisas para ello y ha asegurado que la recomendación de llevar los sobres con las papeletas desde la vivienda perjudica las formaciones, que, como Marea Galeguista, no han enviado publicidad electoral a domicilio.