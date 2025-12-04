'Pandolo' niega la acusación de tres intentos de homicidio en Ordes: "Disparé al aire para que vieran que tenía un arma"

A CORUÑA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Martínez, más conocido como 'Pandolo', considerado un peligroso atracador, con múltiples antecedentes penales y con condenas por tentativa de homicidio, acusado de este mismo delito, entre otros, en casa habitada en el municipio coruñés de Ordes (A Coruña) se ha declarado inocente.

"Hice cuatro o cinco disparos al aire para que vieran que tenía un arma de fuego y no se me acercaran", ha manifestado durante el juicio celebrado este jueves en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. El hombre se enfrenta a una condena de más de 36 años de cárcel mientras su defensa solicita su libre absolución al alegar que padece "esquizofrenia".

En la vista, el procesado ha reconocido haber entrado en mayo de 2023 en la vivienda sita en O Pereiro, donde residía una familia de seis miembros que en ese momento se encontraban durmiendo. "Entré por comida", ha expuesto para apuntar que "no llevaba intención de robar el coche, surgió, he robado coches toda mi vida".

"Salieron cuatro o cinco miembros de una familia, me rodearon, empezaron a golpearme y me lié a tiros", ha explicado. "No llegué a disparar a nadie", ha reiterado.

Asimismo, el encausado ha señalado que el día de los hechos no se encontraba "muy bien de salud" para indicar que toma tratamiento debido a una enfermedad mental. "Si me estreso o me hacen daño es cuando me sale la cosa esa", ha dicho.

A este respecto, los dos forenses que realizaron un informe médico al procesado han recalcado en Sala que "no consta" que el hombre se encontrase "bajo ningún brote psicótico" durante el incidente.

En el juicio, también han declarado los residentes de la vivienda. "Si pudiera nos mataba a todos", han coincidido. En sus respectivas intervenciones, han señalado en que el varón disparó "directamente" a una distancia de "menos de dos metros" a uno de los hombres al que hirió en el abdomen.

A continuación, han descrito, realizó un disparo "dirigido" a la esposa del herido que fue fallido. Acto seguido, la madre del accidentado se abalanzó sobre el acusado, recibió un puñetazo y cayó al suelo. "Le apuntó a la cabeza y le dijo 'tú te lo buscaste', escuché un click, por suerte la pistola se debió de encasquillar", ha detallado el hijo. "Si no falla la pistola, estamos todos muertos", ha insistido.

En ese momento, según sus relatos, varios miembros de la familia aprovecharon para enfrentarse al acusado. "Nos abalanzamos sobre él, la idea era quitarle el arma, estuvimos forcejeando, fue muy mala de quitar, la tenía muy agarrada", ha concretado una de las mujeres.

Cuestionados por las secuelas tras lo ocurrido, han indicado que los moradores de la casa se encuentran "todos en tratamiento" por ansiedad o insomnio. "Él está en la cárcel pero nosotros también", ha lamentado el hombre que recibió el disparo.

HECHOS

En su escrito, Fiscalía sostiene que el acusado accedió al interior de la casa por una puerta cerrada sin pasar la llave y que, por tanto, no tuvo que forzar, "buscando bienes de los que poder apropiarse".

"Una vez dentro de la vivienda, el acusado vagó por varias estancias de esta como el salón y la cocina y, con ánimo de enriquecimiento injusto, se apoderó de distintos enseres como una navaja, pan de molde, varias latas de conserva, un fuet y agua".

También, añade, estuvo "comiendo parte de lo apropiado en las respectivas estancias". Posteriormente, cogió el coche de uno de los propietarios y cargó en él enseres, entre ellos la bicicleta con la que había llegado al lugar, fruto de un robo anterior investigado en otro procedimiento.

OTROS DISPAROS

"A causa del ruido del vehículo en marcha varios de los moradores de la vivienda se despertaron" percantándose de lo sucedido. En ese momento, señala Fiscalía, el acusado sacó una pistola, que llegó a disparar "con clara intención de menoscabar la integridad física" de una de las personas de la casa "si bien el proyectil impactó a escasos centímetros por debajo de donde se encontraba el perjudicado adentrándose en los muros de la vivienda".

Hubo también un segundo disparo para tratar de evitar que lo alcanzasen llegando a impactar en el abdomen de uno de los residentes en la casa.

Cuando su mujer comenzó a gritar al ver a su marido malherido en el suelo, el acusado "aún con el arma en la mano se giró hacía ella y realizó un nuevo disparo contra ésta a una distancia de menos de tres metros y con clara intención de acabar con su vida, pero que no la alcanzó".

"Ella se parapetó detrás de otro vehículo allí aparcado mientras el acusado realizaba varios disparos más sin alcanzarla". No obstante, a continuación, agarró a la mujer por un brazo, la alzó contra su voluntad y forzándola a punta de pistola le gritó "métete en el coche y sácalo tú".

Otra de las habitantes de la casa se enfrentó al procesado, "abalanzándose sobre él, este la apartó y la empujó golpeándola en la cara con el arma, tirándola al suelo para después girar la pistola y apuntándole directamente a la cabeza a pocos centímetros de ella y con inequívoco ánimo de acabar con su vida percutir el gatillo del arma mientras le decía 'esto es porque tú te lo buscaste', si bien en ese momento la pistola se encasquilló y no se llegó a producir la detonación".

Con posteridad el resto de los habitantes de la casa se abalanzaron sobre el acusado, lo desarmaron, inmovilizaron y lo mantuvieron retenido hasta que agentes llegaron al lugar procediendo a su detención.

PETICIÓN DE CONDENA

El Ministerio Público pide para él por un delito de robo intentado dos años y nueve meses; multa por un delito leve de hurto; otros dos años y seis meses por tenencia de armas; y un año y nueve meses por coacciones. Por tres delitos de tentativa de homicidio, dos de ellos en concurrencia con lesiones, reclama, nueve años y nueve meses por cada uno.

En contraposición, la defensa solicita para su cliente la libre absolución por eximente completa por enfermedad mental o una "rebaja sustancial de las penas en el caso de que se determine que los hechos son los que el Ministerio Fiscal recoge en su escrito". Así lo ha expuesto el letrado en declaraciones a los medios.

"Tiene esquizofrenia diagnosticada desde hace al menos diez años" y en el momento del suceso "llevaba por lo menos seis meses sin ser tratado", ha apuntado para añadir que esta enfermedad "no le permite recordar todos los hechos ni dilucidar si lo que sucedió es real o no es real".

La celebración de este juicio continuará el próximo 19 de enero. Además de esta causa, 'Pandolo' tiene pendientes dos vistas por asesinato, uno de un vecino de Culleredo y otro de Mazaricos, ambos municipios de la provincia de A Coruña.