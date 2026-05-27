El Parlamento exige al Gobierno cubrir vacantes de la Policía adscrita a impulso del PP y con abstención de PSOE y BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado, a impulso del PPdeG y con la abstención de PSOE y BNG, demandar al Gobierno central que cubra las vacantes de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia. Durante la defensa de la iniciativa, la diputada y secretaria general del PPdeG, Paula Prado, había denunciado "un recorte del 30% sufrido en los últimos años".

En la Comisión 1ª Institucional, Prado ha defendido que se trata de un cuerpo "clave" para garantizar la seguridad de los gallegos y que la Xunta ha demandado de forma reiterada que se complete sin obtener "nunca" respuesta. "En vez de darle a Galicia una situación diferenciada, lo que hace el Gobierno es castigarla con menos recursos", ha espetado.

Enfrente, la parlamentaria socialista Paloma Castro ha apuntado a que la "responsabilidad" es del Gobierno que dirige Alfonso Rueda, por su "negativa" a firmar un convenio que sí suscribieron otras comunidades "Sin problema". "Si se firma ese convenio, se transferirán inmediatamente los 50 efectivos que dijo el ministro del Interior", ha recalcado la socialista.

Al tiempo, la parlamentaria socialista ha esgrimido que la Xunta es "la única responsable de la paralización de las negociaciones". En la misma línea, a renglón seguido, se ha pronunciado el nacionalista Iago Tabarés, quien ha sugerido que los populares gallegos no tienen "intención" de mejorar las "condiciones" de los agentes y de la UPA, sino que solo buscan "confrontación" con el Gobierno central.

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL EN EL CIAE 112

En este escenario, socialistas y nacionalistas se han abstenido en la votación de una proposición no de ley, que ha quedado aprobada con el sí de los populares. Demanda el desbloqueo "urgente" de la situación de Policía adscrita "mediante la cobertura inmediata de las vacantes y la apertura de una negociación "efectiva" que "garantice la continuidad y viabilidad de este cuerpo en condiciones adecuadas de servicio público".

Además, en la línea de lo también manifestado por la Xunta, se insta a "integrar" el personal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el CIAE 112 Galicia, "de forma similar a lo que sucede en otros servicios del 112 en España.

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GALICIA

Por unanimidad ha quedado aprobada otra iniciativa impulsada por los populares y defendida por Argimiro Marnotes en referencia al diseño del futuro centro de alto rendimiento de Galicia.

En concreto, el Parlamento insta a la Xunta a "asegurar la participación del tejido deportivo gallego", en concreto de las federaciones deportivas, en el diseño de este futuro centro.