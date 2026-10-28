El Parlamento gallego pide reforzar las oficinas de la Policía Nacional para reducir la espera para renovar el DNI

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha pedido reforzar los medios personales y materiales tanto en la Comisaría de Ourense como en todas las unidades de documentación de la Policía Nacional con el objetivo de reducir los tiempos de espera para la expedición y renovación del DNI y del pasaporte, así como para la gestión de autorizaciones de residencia de trabajo de personas migrantes.

La proposición no de ley, defendida por la diputada del PPdeG Noelia Pérez, ha sido aprobada con los votos a favor del PP y BNG --el PSdeG ha optado por la abstención-- en la Comisión primera del Parlamento de Galicia, en la que todos los grupos han tenido mensajes de solidaridad tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo.

El texto también reclama incrementar la disponibilidad de citas previas en las unidades de documentación de la Policía Nacional de Galicia, adaptando la oferta a la demanda real existente en cada una de ellas, con el fin de evitar esperas que puedan alcanzar plazos de varias semana y garantizar un acceso ágil y equitativo a estos servicios en todo el territorio gallego.

Y es que, conforme ha denunciado la popular Noelia Pérez, la espera se eleva hasta los 50 días en ciudades como Santiago de Compostela para renovar en DNI. "No estamos pidiendo ningún privilegio para los gallegos y las gallegas. Estamos pidiendo que un servicio público esencial funcione y que los ciudadanos gallegos puedan utilizarlo sin obstáculos y sin desplazamientos innecesarios", ha sostenido.

La iniciativa, además, propone habilitar sistemas alternativos de atención presencial sin cita previa, especialmente dirigidos a personas mayores, colectivos vulnerables o ciudadanos con dificultades de acceso digital, garantizando los principios de accesibilidad universal.

COMPETENCIA DE EXTRANJERÍA

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo también del BNG tras incorporar el texto una demanda formulada por el nacionalista Iago Tabarés. De este modo, la proposición no de ley incluye un cuarto apartado en el que se propone estudiar la posibilidad de ampliar las unidades móviles actualmente existentes, así como los servicios que prestan, incluyendo expresamente los trámites relativos a la expedición de las TIE y documentación para extranjeras.

Por su parte, la socialista Paloma Castro, cuya formación se ha abstenido, ha rechazado las críticas al Gobierno y ha puesto en valor el refuerzo de los medios puesto en marcha por el Ejecutivo estatal que, según ha dicho, "no mira para otro lado en una situación de excepcionalidad", sino que detecta los problemas, adopta decisiones y aporta soluciones.

Además, ha criticado que la iniciativa "ignore" los refuerzos realizados ni reconozca las mejoras.

PETICIONES DEL PSDEG SOBRE EMPLEO PÚBLICO

En la sesión, entre otras proposiciones no de ley, no ha salido adelante una defendida por la diputada del PSdeG Patricia Iglesias que denunciaba un "abuso" por parte del Gobierno del PPdeG de las comisiones de servicio en el empleo público "sin establecer una planificación suficiente de los recursos humanos".

El texto reclamaba a la Xunta facilitar información y documentación sobre todas las comisiones de servicio vigentes y con una duración superior a dos años en la Administración Xeral de la Comunidad Autónoma y sus entidades instrumentales.

También pedía que se elaborase, en diálogo con la representación del personal, una instrucción interna o circular que regule de forma clara los criterios de autorización y prórroga de comisiones de servicio, reforzando la justificación motivada de la excepcionalidad y priorizando la convocatoria de concursos para la provisión de puestos.

Además, exigía un registro público en línea actualizado con todas las comisiones de servicio y sus prórrogas con información esencial en una versión psudonimizada cuando proceda, con el fin de garantizar transparencia y control democrático.