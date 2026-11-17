Archivo - Roberto Blanco Valdés. - APG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Roberto Blanco Valdés y Juan Raposo Arceo serán los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que el Parlamento gallego propone para presentar al Senado. Los dos aspirantes habían sido registrados por el PPdeG, con mayoría absoluta, y han sido elegidos en una votación en urna con 41 y 40 votos, respectivamente.

Natural de A Estrada (Pontevedra), Roberto Blanco Valdés es licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Es catedrático de Derecho Constitucional en el departamento de Derecho Público y Teoría del Estado de la USC, y de Derecho y Sociología de la Universidade da Coruña.

Según ha destacado los populares, entre sus publicaciones se cuentan más de cuarenta libros. Ha dirigido nueve tesis doctorales y ha formado parte, como presidente o miembro, de más de medio centenar de tribunales de tesis. Asimismo, es miembro del comité científico o asesor de numerosas revistas científicas especializadas en Derecho Constitucional.

Juan Raposo Arceo es licenciado en Derecho por la USC y, en la actualidad, es profesor titular de Derecho Civil de la Universidade da Coruña. Debido a su actividad docente, ha impartido más de un centenar de cursos en las universidades gallegas, así como también en el Consejo General del Poder Judicial, en colegios de abogados o en la Escola Galega de Administración Pública.

El PPdeG destacó al registrar su propuesta que, desde 1993 dirigió y coordinó en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, más de cien cursos sobre ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, organización administrativa o Derecho público autonómico. Fue integrante del equipo redactor de la Constitución de Nicaragua en 2012, y redactor de varias leyes autonómicas.

LA PROPUESTA DE FRANCISCO CAAMAÑO NO PROSPERA

Por su parte, el exministro de Justicia Francisco Caamaño, propuesto por el PSdeG, ha conseguido diez votos, y su candidatura no ha salido adelante. En el recuento, tras la votación en urna, también se han contabilizado 23 papeletas en blanco.

El sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por el Senado tiene su origen en una propuesta surgida en el Parlamento de Galicia e incorporada a la legislación estatal, de forma que, en la actualidad, la Cámara alta elige los cuatro magistrados que le corresponden de entre los candidatos propuestos por las asambleas de las comunidades autónomas.