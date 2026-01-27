El paro cae en 2.500 personas en Galicia en 2025 y se crean 33.700 empleos

Archivo - Un hombre pasa a una oficina del SEPE, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 1,52% en noviembre, con 4 - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Galicia cierra 2025 con un total de 106.900 desempleados, 2.500 menos que un año antes (-2,28%), mientras que se crearon 33.700 empleos a lo largo del ejercicio (+2,92%), según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso del paro en Galicia es inferior a la bajada media del 4,5% en el conjunto del país, en donde el desempleo se rebajó en 118.400 personas en 2025, hasta situarse en 2,47 millones de desempleados.

En España, el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), una décima menos que el avance de Galicia, de modo se termina el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados en el país y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones.