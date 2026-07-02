El paro cae en 3.587 personas en junio en Galicia, un 3,28%, más del doble que la media

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 3.587 personas en junio en Galicia en relación con el mes anterior, esto es, un 3,28%, más del doble que la disminución del conjunto estatal (-1,2%), según los datos que publica este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De este modo, el total de desempleados en la comunidad gallega se situó en junio en 105.768, que son 1.486 personas menos que las que había en esta situación en el mismo mes de 2025 (-1,39%).

En el conjunto estatal, el desempleo cayó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería.

El paro registrado disminuyó en junio en 11 comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-11.597 desempleados), Galicia (-3.587 parados) y Castilla y León (-2.895 personas).

Por contra, subió en seis regiones, encabezadas por Murcia (+739 desempleados), País Vasco (+479) y Baleares (+100).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado bajó en 42, principalmente en Cádiz (-3.933 desempleados), Málaga (-3.123) y Madrid (-2.733), y subió en diez, sobre todo en Murcia (+739 desempleados), Guipúzcoa (+391 desempleados) y Lleida (+255).