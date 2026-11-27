SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pasar tiempo con la familia y los amigos tras 15 días de intenso trabajo de campaña por las cuatro provincias es el plan elegido por la mayoría de los líder de partidos y candidatos a las elecciones del 29 de noviembre en Galicia para pasar la jornada de reflexión. Todo ello sin renunciar a ir a comer el pulpo o a echar una partida a algún juego de mesa.

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, no aparcará su agenda de presidente de la Xunta en la jornada de reflexión y prevé visitar el belén de Valga (Pontevedra), para culminar la jornada en la gala de la Fundación Andrea en Santiago.

En cuanto a los candidatos, el cabeza de cartel por A Coruña al Congreso de los populares, Miguel Tellado, también secretario general de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, aprovechará para volver a Ferrol culminado el periplo de la campaña. La tarde la pasará con su familia.

El número uno del PP por Lugo a la Cámara Baja, Francisco Conde, compartirá parte del día con su padre en Monforte. Además, irá a la feria de Sober a partir del mediodía y comerá el pulpo con amigos.

Visita a la feria con pulpo será el plan también de su homóloga por Ourense, Ana Vázquez, que lo hará en Bande, su localidad natal; mientras que el cabeza de lista de los populares al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña, desayunará con sus hijos en casa e irá al supermercado para reponer la nevera tras la campaña. Comesaña dedicará la tarde a descansar en casa y atender su huerto; y acabará la jornada en la gala de la Fundación Andrea, donde coincidirá con Rueda y otros dirigentes populares.

PASEO POR EL PUENTE ROMANO DE LUGO

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se acercará por la mañana a la zona del puente romano de Lugo para dar un paseo con amigos y candidatos, entre ellos la cabeza de lista al Congreso, Patricia Otero, y el número uno al Senado por la provincia César Mogo. Tras ello, tomarán algo en una cafetería próxima.

La familia también será el plan elegido por la cabeza de lista del PSOE al Congreso por A Coruña, mientras que el número uno al Senado, Guimersino Guinarte, desayunará con el candidato a la Alcaldía, Pedro Blanco, y con todas las personas que colaboraron en la campaña. Después pasará el día con sus nietos.

Carmen Rodríguez Dacosta y María Fernández, candidatas al Congreso y al Senado por Ourense, tomarán un vermú en la Praza Maior de la ciudad de As Burgas sobre la una del mediodía, para después estar allegados.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, dará un paseo por Vigo; y la número uno al Senado por esta provincia, Carmela Silva, estará con su familia, sobre todo con su nieto, con el que no pudo pasar tiempo durante la campaña.

CAFÉS Y MÁS TIEMPO CON ALLEGADOS

También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y los cabeza de lista de las candidaturas del BNG a las Cortes Generales aprovecharán la jornada de reflexión tras la campaña para tomarse un respiro y pasar tiempo con sus familias, amistades y su entorno más próximo.

Un día de tregua antes de la jornada electoral en la que Pontón y el número 1 por A Coruña, Néstor Rego, compartirán un café con simpatizantes en la Casa do Taberneiro, en Santiago, a las 12.00 horas.

Por su parte, Carme da Silva (Pontevedra) pasará la jornada con la familia y visitará Culturgal, la Feira das Industrias Culturais de Galicia; Olalla Rodil (Lugo) estará con familiares y amigos en Ribadeo; y Noa Presas (Ourense) compartirá un encuentro con amistades en la Cervexería O Moucho de Ourense.

Asimismo, la portavoz parlamentaria de Sumar y número 4 del Frente Amplio por Madrid, Verónica Barbero, estará en Customeeple, en Vigo, donde tiene previsto participar en una partida de juegos de mesa con amigos.