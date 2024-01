El patrón mayor de Muxía carga contra ecologistas: "Mil sacos en la costa es una cagada de mosca en un campo de fútbol"

Daniel Castro los acusa de querer "hacer un Prestige" para "sacar algún voto" y afirma que "no se puede hablar" porque hay "una dictadura de Hitler"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El patrón mayor de Muxía (A Coruña), Daniel Castro, carga contra los "ecologistas de tres al cuarto" en relación con la llegada de millones de pélets al litoral gallego. "Si no hubiera el 18 de febrero, no habría nada, porque mil sacos en la costa de Galicia o en toda la costa del Cantábrico es igual a la cagada de una mosca en el medio de un campo de fútbol", asegura.

"Están desacreditando mi mundo (los ecologistas) para que mi pescado pierda criterio, me están sacando mi nombre a mí, lo que yo soy, de lo que yo vivo, estos del tres al cuarto que son unos ecologistas que a lo mejor tienen una subvención del Estado que yo nunca tuve en mi vida, que viven de lo que yo produzco", afirma en declaraciones a Europa Press este miércoles. "Por unas putas elecciones hacer semejante revuelo y complicar a tanta gente en el medio", reprocha.

Así se expresa después de que el pasado martes arremetiesen también contra los ecologistas, en unas declaraciones acompañado del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, a los que acusó de "querer ganar unas elecciones a costa de las bolitas", según recogía La Voz de Galicia en un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas a través de redes sociales.

"Todos los años, por los inviernos, por los otoños, aparecen en las playas miles de cosas de esas, y como ahora que hay unas elecciones vamos a hacer un Prestige a ver si con las bolitas le sacamos algún voto a esta gente", recrimina este miércoles. "¿Crees que si no hubiera el 18 de febrero que iba a haber algo?", se pregunta.

Señala que "mareas negras toda la puta vida hubo, a las playas llegan todos los años de todo". "Accidentes siempre va a haber y va a haber más accidentes cuando las navieras no están censadas en países de verdad", apostilla.

CULPA AL GOBIERNO, "UNA MANADA DE INCOMPETENTES"

Cree que comparar esta marea de plástico con el Prestige es como "comparar el tocino con la velocidad". "Aquí falló un estamento", que "es la raíz" y que "es Fomento". "Si en el Gobierno tienes una manada de incompetentes, pues tenemos lo que tenemos", asevera.

"Si esto se sabe desde el 8 del mes pasado, que pasó eso, lo que tenía que hacer Salvamento Marítimo, que dirige el Estado central, era los medios aéreos y que tiene de salvamento movilizarlos", con lo que así "no llegaban a las playas".

"Si tu sabes una cosa y no la atajas en tiempo, ¿qué pasa, que después el responsable es el segundón? Lo tenían que atajar desde el primer día en el mar", reprocha al Gobierno central.

Y es que "no es lo mismo sacar 900 sacos" a que los pélets lleguen sueltos a la costa, de modo que "ahora hay que sacar a cuentagotas" ese material.

"La raíz está en los primeros días", pues "el 95% de los sacos salieron intactos para fuera, si hubiera una gente que pensara y supiera lo que es el mar, las corrientes son siempre predominantes para aquí para arriba", prosigue en su argumentación.

Preguntado sobre cómo está la situación en Muxía, Castro asegura sobre los pélets que "han de llegar los que tienen que llegar y nada más". Remarca que los sacos "que vienen a la playa no van a romper, el problema es si tocan las piedras". "A la costa llega de todo, ahora porque hay una putas elecciones...".

En opinión de Castro, peces como una "maragota" no se comerán estos pélets debido a que flotan, por lo que solo afectará a "las aves o algún pez volador de la superficie".

"Si eso fuera para el fondo, era grave porque el pez se tira a lo blanco", dice. "Es grave al llegar a las playa para el marisqueo por si tragan, y para el marisqueo depende". "Para mí para lo que es más malo es para las aves", opina.

COMO "UNA DICTADURA DE HITLER"

"Estoy hablando en contra mía, porque después, a lo mejor, toman represalias en contra de mí", dice el patrón mayor de Muxía.

"Estoy hablando la verdad y, por desgracia en este país, no somos libres, no se puede hablar, estamos viviendo peor que en la dictadura de Franco, las personas no podemos abrir la boca porque, si no, nos castigan por otros medios", agrega. "Estamos viviendo una dictadura encubierta, pero no una dictadura de nuestro Estado, sino una dictadura de Hitler, que ya es hablar, eh, si no de Stalin", concluye.