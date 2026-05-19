Patronal, CC.OO. y UGT firman finalmente el convenio del metal de Pontevedra tras meses de negociaciones y huelgas

VIGO 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las patronales del metal de la provincia de Pontevedra (Asime, Atra e Instaelectra) y los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT han firmado finalmente este martes el convenio colectivo del sector, tras meses de negociaciones y hasta tres jornadas de huelga que llevaron a pactar un preacuerdo el pasado viernes.

En un comunicado, la parte empresarial ha recordado que a partir de ahora el documento es "de obligado cumplimiento" para el sector, al contar con la mayoría necesaria en ambas partes de la comisión negociadora.

La parte empresarial ha aprovechado para condenar una vez más "los intentos antidemocráticos de manipulación y las amenazas sufridas en distintas empresas, parques y polígonos empresariales".

En este sentido, han lamentado que "parece que algunos no aceptan la decisión libre y democrática de los trabajadores y trabajadoras y de los sindicatos y patronales más representativas del sector, que han suscrito la firma de este acuerdo".

Por todo ello, la patronal ha llamado a la "vuelta a la normalidad absoluta" en las empresas, para devolver la "tranquilidad" a un sector "clave" para la industria y la economía, incidiendo en que el convenio firmado esta mañana refleja importantes mejoras para los trabajadores" y siendo "referente" en España.

ACUERDO

Todo ello después de que este pasado lunes las asambleas de CC.OO. y UGT diesen el visto bueno al preacuerdo alcanzado viernes entre los representantes sindicales y las patronales, quedándose al margen la CIG, que decidió no rubricar el pacto.

Según han trasladado fuentes sindicales y de la patronal, el acuerdo, para un convenio a 4 años, recoge un incremento salarial del 15% (5% en 2026, 4% en 2027, 3% en 2028 y 3% en 2029, con una cláusula de garantía vinculada al IPC, con un tope del 2,5% en 2027, 2028 y 2029.

También se establece la diferenciación salarial entre oficial de 1ª y de 2ª, otorgando al primero un incremento del 0,5% en 2028 y otro 0,5% en 2029.

Por otra parte, incluye mejoras como el abono de uno de los conceptos de trabajos especiales (Tóxico, penoso o peligroso) en los astilleros, varaderos y centros de reparación naval, la implantación de jornada intensiva al menos en el mes de julio en estos mismos centros de trabajo y un día más de vacaciones (24), que saldría del ajuste de jornada. La jornada anual se reducirá a 1.752 horas en 2027 (8 horas menos).

No obstante, la CIG, por su parte, denunció que este acuerdo "traiciona" lo que los trabajadores han estado defendiendo en las tres jornadas de huelga de mayo. "Después de una movilización histórica, el acuerdo no está a la altura", lamentó, recordando que "el Metal habló en la calle".

Precisamente este martes la CIG mantuvo la huelga ya convocada hace semanas por los tres sindicatos, suspendiéndose los paros de mañana miércoles y jueves. Así, unas mil personas se han manifestado esta mañana por las calles de Vigo en rechazo al convenio, que ya ha sido firmado.