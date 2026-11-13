Paulo López llama a concentrar el voto en el Frente Amplio para garantizar avances sociales: "O Vox o nosotros"

El portavoz y candidato al Senado de Frente Amplio en Galicia, Paulo Carlos López - FRENTE AMPLIO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato al Senado de Frente Amplio en Galicia Paulo Carlos López, ha llamado a la movilización de la ciudadanía para sumar apoyos en la formación y seguir promoviendo avances sociales. "O Vox o nosotros", ha resumido.

Tal y como ha trasladado Frente Amplio en nota de prensa, López atendió a los medios durante su participación este jueves en un acto de pegada de carteles de inicio de campaña en la Rotonda del Barco de Coia, en Vigo.

Durante su intervención, el portavoz ha reivindicado a su formación y ha expuesto que la cita electoral del 29 de noviembre se presenta como una elección directa entre dos modelos de país bajo la premisa: "O nosotros o Vox".

En este sentido, López ha subrayado que el Frente Amplio supone la "garantía para revalidar un gobierno de progreso" centrado en las preocupaciones de la mayoría social. Así, ha puesto el foco en la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna y frenar la escalada de los precios del alquiler, y de seguir impulsando las subidas salariales. Todo ello, acompañado de la protección de los servicios públicos.

Con ese objetivo, ha apelado a la participación masiva en las urnas, haciendo referencia a la respuesta ciudadana registrada durante la jornada de la Huelga General del 11N. "Si salimos todas las personas a votar como salieron ayer, habrá un gobierno de progreso", ha afirmado.