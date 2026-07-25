Pedro Sánchez felicita el Día de Galicia y la celebra como "una tierra orgullosa" de su lengua, cultura e identidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en sus redes sociales para felicitar el Día de Galicia, que se conmemora cada 25 de julio. "Galicia es una forma de sentir, de crear y de mirar al futuro sin renunciar a sus raíces", ha elogiado.

A renglón seguido, la ha celebrado como "una tierra orgullosa de su lengua, de su cultura y su identidad". "[Orgullosa] del talento de los gallegos y gallegas que hace más grande cada día nuestro país", ha continuado. El mensaje publicado en 'X' lo ha finalizado felicitando esta fecha: "Feliz 25 de julio. Feliz Día de Galicia".

A este mensaje se ha sumado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que ha citado a Xosé Neira Vilas --al que se le dedicará el Día das Letras Galegas de 2027-- para apuntar que "cada identidad aporta una forma única de mirar el mundo".

"Galicia, con nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra gente, hace más fuerte un país orgullo de su diversidad, de su pluralidad y del respeto", ha destacado, concluyendo a continuación con la misma felicitación que el presidente del Gobierno.