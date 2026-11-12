Pedro Sánchez participará el próximo miércoles en un acto de campaña en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago

Archivo - El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro (i), y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la clausura del 15 Congreso Regional del PSdeG, en la Cidade da Cultura, a 9 de marzo de 2025,- Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, viajará el próximo miércoles, día 18 de noviembre, a Santiago de Compostela para participar en un acto electoral con motivo de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, se celebrará en el Multiusos Fontes do Sar de la capital gallega, a las 18,30 horas, y en él participará también el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, así como representantes de las candidaturas socialistas a las Cortes Generales.

Esta será la primera visita de Pedro Sánchez a Galicia en la campaña electoral. La última vez que el máximo mandatario estatal estuvo en la Comunidad fue a principios del mes de octubre, cuando participó en la inauguración del 'Foro La Toja Vínculo Atlántico' en una jornada en la que también visitó una empresa en la ciudad de Vigo.

Además de la visita de Pedro Sánchez la próxima semana, se prevé que hagan campaña en la Comunidad varios ministros.